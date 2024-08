Sanremo: Tavolo della Floricoltura tra l’Amministrazione comunale e Federfiori Confcommercio

Il primo agosto presso il Palazzo comunale di Sanremo si è tenuto il primo incontro del Tavolo della Floricoltura, al quale ha preso parte il Presidente di Federfiori Confcommercio Silvio Bregliano. Per il Comune di Sanremo erano presenti il Sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e l’assessore alla Floricoltura Ester Moscato, che ha voluto l’incontro per presentare il Tavolo della Floricoltura e spiegare cosa rappresenti dal punto di vista del confronto continuo e diretto tra Amministrazione ed esponenti del comparto floricolo. Presente ai lavori anche il Consigliere di maggioranza Vittorio Toesca.

Spiega il Presidente di Federfiori Silvio Bregliano: “Questa prima riunione è servita per conoscere tutti gli attori del comparto floricolo sanremese e iniziare un proficuo scambio di opinioni e collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’assessore al Turismo Sindoni ha evidenziato come Turismo e Florovivaismo debbano correre insieme e creare sinergie, soffermandosi sull’importanza dell’evento dei Carri Fioriti, per la ricaduta sull'economia cittadina.

Ci siamo dati un nuovo appuntamento a settembre e in quella occasione avremo modo di illustrare le nostre idee e proposte per gli eventi che potranno essere messi in campo a partire dal prossimo anno, per il sostegno e la promozione dell’intero comparto florovivaistico”.