Ottimi risultati per Chiara Smeraldo e Oliver Mulas ai campionati italiani Under 23 di atletica

Chiara e Oliver: l'atletica imperiese vola. Due ori ed un argento, gran bottino per i due atleti imperiesi ai campionati italiani di atletica Under 23 a Rieti.

Chiara Smeraldo, ex Maurina ed ora in forza al Cus Genova, si è piazzata al secondo posto nel salto triplo, con un po' di rimpianto in quanto campionessa uscente e grande favorita. In questa stagione non aveva mai saltato sotto i 13 metri, siglando anche il personale a 13,44. Purtroppo, in una giornata caldissima, ha saltato solo 12,82 a nove centimetri dalla vincitrice. Resta, comunque, un ottimo secondo posto, anche se non accontenta completamente l'atleta, allenata dal padre Paolo. Nel lungo, dove non era favorita e gareggiando alle 11 del mattino con 38°, Chiara ha piazzato un bel 6,10, tre centimetri sulla seconda e ben 12 sulla favorita Battistelli dei Carabinieri. Dopo 5 secondi posti consecutivi nel lungo una gran bella soddisfazione che corona un'ottima stagione.

Un altro oro è arrivato da Oliver Mulas, figlio del Presidente della Maurina, Massimiliano ed allenato dall'ottimo tecnico Vittorio Giacosa. Crono eccezionale per il giovane imperiese, sui 110 ostacoli in 13.80. Veramente di rilievo e gran sigillo su una stagione in continua e costante crescita giusto premio all'impegno quotidiano di entrambi, al costante lavoro dei tecnici ed alla continua vicinanza della società. Anche in una realtà piccola come la provincia di Imperia il grande lavoro paga.