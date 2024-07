Successo di partecipanti per la prima edizione della ‘San Lorenzo Night Run’

Grande successo di partecipanti per la gara podistica “San Lorenzo Night Run” disputata venerdì sera. La manifestazione sportiva, alla sua prima edizione, ha infatti registrato 170 iscritti.

Il tracciato prevedeva uno sviluppo totale di 7 Km lungo la pista ciclabile tra San Lorenzo al Mare ed Imperia. Dopo la partenza dall’ex stazione ferroviaria, i podisti si sono diretti a levante fino al giro di boa, posizionato quasi a Borgo Prino, per poi tornare a San Lorenzo al Mare per il traguardo finale.

La vittoria in campo maschile è andata a Maurizio Ferratusco (25’56”), davanti a Umberto Pagotto (26’47”) e Francesco Pelliccione (28’57”). La classifica femminile ha visto trionfare Stefania Moneta (32’52), che ha preceduto Elisa Buratto (32’59”) e Patrizia Morreale (34’20”). A vincere la competizione giovanile (under 13) è stato Nicolò Retano (addirittura terzo assoluto in 27’55”), al secondo posto Mattia Borghino (30’31”) e al terzo Gabriele Borghino (31’48”).

La manifestazione, oltre all’aspetto agonistico, ha rappresentato un momento di festa e di sport all’aria aperta, oltre che di promozione del territorio. Tra i partecipanti anche numerosi turisti, alcuni dei quali stranieri, che stanno trascorrendo le vacanze in riviera. La cerimonia di premiazione ed il pasta party, con musica Dj Set, si sono svolti presso il campetto di via Roma. Presenti anche il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese ed il consigliere comunale di Imperia Giovanni Montanaro.

L’organizzazione è stata curata dal Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo. La manifestazione ha ricevuto i patrocini dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo.

“Siamo molto contenti del risultato di questa prima edizione della San Lorenzo Night Run – ha detto l’organizzatrice Nadia Zerbone – Vedere così tanti atleti correre lungo la pista ciclabile, con uno spirito sportivo e spinti dalla voglia di divertirsi, è stata una grande soddisfazione. Desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la riuscita dell’evento: i Comuni di San Lorenzo al Mare e Imperia, i volontari sul percorso, la Pro Loco, gli sponsor, la Croce Bianca di Imperia. Grazie per l’amicizia dimostrata anche alla Pro San Pietro Sanremo e al Marathon Club Imperia. L’appuntamento è ora per la ‘San Lorenzo Run’, in versione classica, in programma il prossimo 8 settembre”.

Durante la cerimonia di premiazione è stato inoltre attribuito un premio speciale all’atleta proveniente da più lontano: Krtistina Fitzer (Canada). Applausi anche per il ‘servizio scopa’ svolto, in un clima goliardico e di allegria, da Barbara Campanini, Paola Novaro e Maria Marigi.

Il main sponsor dell’evento è stato Diemme Fiori, della famiglia Di Massa, sempre sensibile e vicina ad eventi soprattutto di carattere sportivo per promuovere il territorio del ponente ligure. Il Comitato Organizzatore desidera inoltre ringraziare anche Frantoio Ulivi di Liguria per il sostegno offerto per le premiazioni.