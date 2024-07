Alla vigilia di Parigi 2024 esce il 17° Annuario Ligure dello Sport

La Liguria sportiva raccontata in 384 pagine. Esce, alla vigilia di Parigi 2024, l’Annuario Ligure dello Sport, firmato da Michele Corti e Marco Callai con impaginazione ed editing a cura di Cristina Cambi. Giunto alla 17° edizione, l’Annuario è patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova e dai comitati liguri di Coni, CIP, Sport e Salute.



Ampio è lo spazio dedicato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, ai “magnifici 26”: sono le atlete e gli atleti pronti a tenere alto il nome della nostra regione in occasione dei Giochi di Parigi. La diciassettesima edizione mette in mostra, all’interno di una copertina a tinte biancorosse in omaggio a “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, numerose eccellenze: dalla ginnastica con le gemelle Alice e Asia d’Amato al “Davis man” Matteo Arnaldi, passando per i pallanuotisti Andrea Fondelli e Roberta Bianconi, i nuotatori Francesco Bocciardo e Alberto Razzetti, la canoista Amanda Embriaco, le azzurre del nuoto artistico guidate da Linda Cerruti, la mezzofondista Ludovica Cavalli, l’arciera Chiara Rebagliati e la kitesurfer Maggie Pescetto. Con i suoi 23 atleti in gara alle Olimpiadi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, la Liguria è prima nel rapporto olimpici per abitanti (uno ogni 65.600).



Nel pieno svolgimento di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e a pochi mesi dallo “start” di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, Michele Corti e Marco Callai firmano l’ormai tradizionale e atteso censimento dello sport ligure con tutti i dati, numeri e risultati dell’anno. Sotto la lente di ingrandimento degli autori, le 49 Federazioni, 14 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite. I numeri, sport per sport, hanno la loro rilevanza. Oltre 2000 le società in Liguria. Il podio delle società sportive affiliate vede il Calcio (LND FIGC) sul gradino più alto a quota 264, seguito dalla Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con 216 e dal Tennis e Padel (FITP) con 142. Se il Calcio mantiene la leadership anche dal punto di vista degli atleti tesserati con 30240 unità, Tennis e Padel salgono al secondo posto con 16609 e la Vela al terzo con 12336.



L’Annuario Ligure dello Sport 2024 censisce, quindi, atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara e racconta, sport per sport, i principali avvenimenti sportivi a partire da luglio 2023 arrivando sino a giugno 2024. Dalle imprese degli atleti ai grandi eventi, molti dei quali inseriti nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Attenzione poi agli organigrammi di comitati e delegazioni regionali, agli elenchi delle società sportive con tutti i dati e contatti utili. Nel capitolo istituzionale sono censiti Sindaci, Assessorati e Delegati allo sport dei 235 comuni della Liguria, aggiornati dopo le elezioni del giugno scorso.



L’Annuario approfondisce anche alcuni dei più importanti progetti sportivi in Liguria: da Stelle nello Sport (con la Festa dello Sport in scena al Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio 2024) a SportAbility Day in programma sabato 28 settembre al My Sport Village Sciorba. L’Annuario può essere ordinato alla mail annuario@liguriasport.com al costo di 15 euro (spedizione inclusa) e contribuirà alla raccolta fondi di Stelle nello Sport a favore della Fondazione Gigi Ghirotti. Maggiori info su www.liguriasport.com/annuario.



“Da 17 anni l’Annuario dello Sport racconta con grande professionalità e precisione lo stato dell’arte e la vitalità del movimento sportivo ligure, sottolineando non solo i grandi successi dei nostri campioni, ma anche l’importante lavoro svolto nella quotidianità dalle società sportive che operano sul territorio – sottolinea l’assessore regionale allo sport Simona Ferro - In questi anni la Regione è cresciuta moltissimo e l’ha fatto anche grazie allo sport. La recente convocazione ai Giochi Olimpici di 23 atleti liguri, che ci colloca al primo posto tra le regioni italiani per rapporto atleti/abitanti, lo dimostra. I numeri sono dalla nostra parte e l’Annuario mette nero su bianco questo successo e lo certifica. Stelle Nello Sport, con la stesura di questo documento e i tanti progetti che mette in campo ogni giorno, rappresenta davvero un valido alleato e ci aiuta a costruire, attraverso lo sport e la sua narrazione, un futuro migliore per la nostra amata Liguria”.



"Il 2024 è un anno davvero particolare per lo sport, sia a livello locale ,con Genova che è Capitale Europea dello Sport, sia a livello internazionale grazie all’appuntamento con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi che sono ormai prossime e dove, con orgoglio, parteciperà anche una folta delegazione di atleti genovesi - afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Ma sono tanti i progetti ancora in cantiere per rendere la nostra città sempre più sportiva, in direzione del lascito tangibile di questa annualità costruita con tanti eventi agonistici e promozionali. L’Annuario ligure dello Sport li racchiude e li racconta tutti, una pubblicazione che nel corso degli anni è diventato un prezioso strumento per tutti: addetti ai lavori, giornalisti ed istituzioni. Un grande plauso a Michele Corti e Marco Callai che, edizione dopo edizione, ci regalano una fotografia sempre aggiornata del mondo sportivo della nostra città e della nostra regione, raccontandolo ogni giorno sul portale LiguriaSport e valorizzandolo con le tante iniziative di Stelle nello Sport".



“La pubblicazione dell’Annuario è per ogni sportivo ligure un appuntamento tradizionale e molto atteso, l’Annuario è difatti uno “strumento” che illustra lo spaccato sportivo della Liguria e costituisce uno strumento di lavoro per ogni operatore del settore – afferma Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria - Anche quest’anno mi ripeto ma è mio dovere ringraziare gli Amici Michele e Marco che, con la consueta professionalità unita ad una riconosciuta ed autentica passione riescono a realizzare una pubblicazione ricca di indirizzi, contatti, notizie, spunti: una vera memoria storica del Movimento sportivo ligure, un movimento che nonostante le mille difficoltà, prima tra tutte la cronica carenza di impianti sportivi è capace di produrre una rilevante attività di base e promozione senza la quale non si possono, poi, ottenere i prestigiosi risultati di assoluto livello che lo contraddistinguano in tante e diverse discipline sportive e che fanno si che anche alle prossime Olimpiadi di Parigi il contributo degli Atleti Liguri alla Nazionale Olimpica sia di grande rilievo”.



“Sport e Salute, insieme a Stelle nello Sport, crede molto nei valori dello sport, quello che unisce, quello che nel sociale aiuta, quello che include e ci fa stare insieme per raggiungere obiettivi importanti nella vita – dice Michela Carfagna, coordinatore di Sport e Salute Liguria - L’Annuario racconta lo sport a 360 gradi, quello che porta emozioni e gioia nella vita di tutti i giorni e a tutte le età: ringrazio Michele e Marco per questo instancabile lavoro che tiene vivo l’entusiasmo tra tutti gli attori del vasto mondo sportivo”.



“Il 2024 è un anno importante per il movimento paralimpico ligure – scrive Gaetano Cuozzo, presidente del Cip Liguria – cresciuto anno dopo anno con risultati di livello nazionale e internazionale grazie al lavoro prezioso svolto dai tecnici e dai dirigenti riassunto in modo prezioso all’interno di questo prezioso Annuario”.