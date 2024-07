Pepe Unchained: meme coin esplosiva? Oltre $4 milioni raccolti in prevendita

Pepe Unchained ha un approccio innovativo rispetto ad altri progetti nel segmento delle meme coin. Queste ultime, infatti, puntano spesso a rendere virale un personaggio amato dalle community social, soprattutto quelle dei trader. Per esempio, è già accaduto con FLOKI, divenuto subito apprezzato perché ispirato all’omonimo cane di Elon Musk, oppure la rana Pepe o anche lo Shiba Inu di SHIB.

Ma la cultura meme basta da sola a spingere un token? Possiamo dire che, finora, tale approccio è stato premiato, con incrementi sostanziali per SHIB e PEPE, che sono ancora classificate al secondo e terzo posto delle meme coin con più capitalizzazione di mercato. Con l’aumento del numero delle meme coin sul mercato, però, e la distribuzione dei trader su token differenti, diventa sempre più difficile ottenere gli stessi risultati di questi progetti. Diventa quindi necessario offrire non solo il “meme”, ma anche un’ottica futura di scalabilità e utilità. Quindi con la nascita di progetti come Pepe Unchained, è possibile ottenere il meglio dei due mondi.

Il potenziale di Pepe Unchained

Ciò che balza subito all’occhio in Pepe Unchained è la quantità di trader che hanno deciso di investire nel progetto. Si può vedere che ha un seguito notevole, di oltre 7.000 follower sulla pagina X ufficiale , ma a rendere incredibile la notorietà del progetto è che ha già raccolto 4,3 milioni di dollari in pochissimo tempo.

Segno che i primi investitori che hanno puntato sul token, lo hanno fatto consapevoli delle potenzialità del progetto. La blockchain Layer-2, su cui si basa fondamentalmente PEPU, potrebbe stravolgere il mercato delle meme coin.

D’altronde, PEPE ha sofferto proprio dell’inadeguatezza della Layer-1 e, dopo aver raggiunto una capitalizzazione di mercato di 7 miliardi di dollari nel suo picco, ha poi perso l’opportunità di supporto, ritornando a un valore al di sotto dei 5 miliardi di dollari su cui si è ora stabilizzato. PEPE, inoltre, si basa su Ethereum che ha effettuato la transazione a un modello proof-of-stake, problematico nell’affrontare le bull run. Inoltre la lentezza delle transazione e i costi di commissione impediscono una crescita ulteriore.

La blockchain Layer-2 di PEPU, che può interagire con Layer-2 Ethereum, è studiata appositamente per le meme coin e quindi potrebbe rappresentare il nuovo standard per il segmento. Acquistando in anteprima il token, durante l’attiva fase di prevendita, è possibile accedere a un prezzo favorevole e godere di eventuali incrementi al momento del listing. Questi ultimi potrebbero proprio essere dettati da un nuovo assalto al token, che ha il potenziale di spingerne il valore oltre le soglie raggiunte da PEPE.

Ricompense di staking doppie

Uno dei vantaggi di Pepe Unchained e la sua operatività su Layer-2 è rappresentato dalla possibilità di ottenere ricompense di staking doppie. Se molti progetti allocano un 10-15% di token allo staking, in Pepe Unchained questo valore è portato al 30%, rappresentando buona parte dei token totali.

Stando al valore APY, la percentuale attuale è del 435% con un totale di oltre 367 milioni di token in staking. La distribuzione di queste ricompense avverrà quindi a un ritmo dinamico. La percentuale diminuisce man mano che un numero maggiore di token viene piazzato in staking, quindi a ottenere maggiori ritorni saranno proprio i trader che puntano a un investimento anticipato.

La crescita della Layer-2

Le blockchain Layer-2 stanno crescendo a un ritmo sostenuto, Pepe Unchained non è la prima in tal senso, ma è senza dubbio la prima meme coin a tema Pepe a sfruttare questa tecnologia. A questo punto è chiaro che sempre più progetti inizieranno a sfruttarla e PEPU potrebbe essere un vero apripista, almeno nel settore delle meme coin.

Le blockchain Layer-2 offrono terreno fertile per giochi, dApps e anche NFT, quindi è bene tenere d’occhio gli sviluppi in tal senso. Infine, con un doppio audit da parte di SolidProof e Coinsult, Pepe Unchained si piazza in un territorio particolarmente sicuro. Il potenziale 100x è elevato, anche se si considera la saturazione raggiunta da PEPE, con le sue prestazioni recenti tutt’altro che incrementali come si è potuto vedere nel corso del 2024. Partecipare alla prevendita di PEPU è semplice e lo si può fare recandosi sul sito ufficiale, collegando un wallet ed eseguendo la transazione.

