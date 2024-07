CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 19 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- TWISTERS – ore 17.00 – 19.15 – 21.45 – di Lee Isaac Chung - con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney – Azione/Avventura/Drammatico - "Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens, un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ERA MIO FIGLIO – ore 16.45 – 19.00 - di Savi Gabizon - con Diane Kruger, Richard Gere, Jessica Clement, Marnie McPhail, Tomaso Sanelli - Drammatico - "Daniel, un ricco scapolo newyorkese (Richard Gere), è costretto a rivedere le sue scelte di vita quando scopre che l'ex fidanzata canadese (Suzanne Clément) ha avuto un figlio dopo la loro separazione avvenuta 20 anni prima....”

Voto della critica: ***

- L'ULTIMA VENDETTA - ore 21.30 – di Robert Lorenz - con Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson, Ciarán Hinds, Desmond Eastwood - Thriller - "Belfast, 1974. Tre terroristi, con a capo Doirean, hanno appena fatto esplodere un pub dove sono morte sei persone tra cui tre bambini. Durante la fuga si fermano presso la cittadina costiera di Glencolmcille dove vive Finbar Murphy, un uomo dall'oscuro passato che ora conduce un'esistenza tranquilla leggendo libri, andando a cena dalla vicina di casa ed è amico anche del poliziotto locale. In realtà ogni tanto torna in azione e regola vecchi conti in sospeso. Un giorno vede dei lividi sul collo su una bambina del posto, figlia di una donna che lavora nel pub locale. Viene così a scoprire che vicino a loro si sono nascosti i tre terroristi. Fa così di tutto per difendere la comunità locale dalla loro minaccia, anche se dovrà rinunciare a tenere nascosta la sua identità segreta...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L'INVENZIONE DI NOI DUE – ore 16.45 – 21.00 – di Corrado Ceron - con Lino Guanciale, Silvia D'Amico, Francesco Montanari, Paolo Rossi, Diego Facciotti - Commedia - "Verona, anni Novanta. Nadia e Milo erano compagni di scuola che si sono conosciuti, e un po' innamorati, scrivendosi tra i banchi. Molti anni dopo i due si rincontrano e rispolverano l'antica attrazione, fino a decidere di sposarsi. Lui vuole fare l'architetto, ma le difficoltà lavorative lo spingono ad accettare il ruolo di chef nel ristorante del suo amico Carlo. Nadia vuole fare la scrittrice e intanto accetta lavoretti dai quali regolarmente si licenzia sbattendo la porta. I due continuano ad amarsi, ma con il tempo il loro rapporto di coppia si è logorato, e Milo si ritrova ad affrontare una verità lacerante: ama ancora Nadia, ma probabilmente lei non lo ama più. E poiché il rapporto fra i due era nato in forma epistolare, decide di tentare un'ultima carta: scrive a Nadia sotto pseudonimo, e la donna sembra abboccare. Riusciranno a ricominciare ad amarsi con urgenza invece che con pazienza, magari sotto mentite spoglie?...”

Voto della critica: ***

- PANE, AMORE E FANTASIA – ore 19.00 – di Luigi Comencini - con Marisa Merlini, Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento - Commedia - "Inviato da Sorrento al paesino di Sagliena, il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto, uomo di mezza età galante e di buon cuore, è attratto dal fascino della giovane Maria, detta ‘la bersagliera’, a sua volta innamorata di un carabiniere veneto troppo timido per dichiararsi. Ma all'attempato dongiovanni non è indifferente neanche Annarella, una schiva levatrice cui comincia a fare la corte, finendo col vedere in lei la donna più adatta a sé per età e temperamento...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- FLY ME TO THE MOON - LE DUE FACCE DELLA LUNA – ore 21.00 – di Greg Berlanti - con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano – Commedia/Drammatico - "Cole Davis è il direttore del programma di lancio dell'atteso viaggio sulla luna dell'Apollo 11. Kelly Jones è una spregiudicata esperta di marketing che viene assunta per promuovere l'impresa spaziale il più possibile, per fomentare il popolo americano a seguire con passione la missione e gli sponsor a investirvi. Nel mezzo c'è la politica del governo Nixon, determinata a mostrare al mondo - con ogni mezzo a disposizione, oltre l'etica - che l'America approderà sulla luna ben prima della Russia...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- 50 KM ALL'ORA – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Elisa Di Eusanio, Giorgio Arena, Barbara Abbondanza - Commedia - "Rocco e Guido sono fratelli, ma non potrebbero essere più diversi: Rocco è un ‘animale domestico’ che ha sempre vissuto accanto a quel padre rancoroso e polemico che ha allontanato da casa la moglie, e di conseguenza anche il figlio minore Guido, che se ne è andato invece per il mondo a fare il ‘manager del divertimento’ sulle navi da crociera. Tanto Rocco è silenzioso, pacato e timoroso, quanto Guido è chiassoso, incontenibile e spericolato. Trent'anni dopo la sua partenza, Guido torna sulle natie colline dell'Emilia-Romagna per partecipare al funerale del padre, che gli ha lasciato una lettera di commiato in cui gli chiede di andare a spargere le sue ceneri sulla tomba della madre, nel cimitero di Cervia. I due fratelli partiranno così per questa insolita missione, e lungo la strada - fra un battibecco e l'altro - scopriranno di avere ancora molto in comune, e qualche segreto da rivelarsi (o no) a vicenda...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it