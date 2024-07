Dolceacqua, agosto da brividi con il grande ritorno del Ghost Tour di Autunnonero

Un agosto da brividi nell’antico paese dei Doria. Autunnonero torna sulla scena in una nuova veste e riparte da Dolceacqua con il “Ghost Tour”, un itinerario notturno a piedi per le vie del centro storico. Quattro coppie di Storyteller – le guide narranti del Tour – accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei misteri del borgo in un’esperienza narrativa immersiva unica, presentata da Autunnonero con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.

C’era una volta e c’è ancora Autunnonero, dunque. Così l’eredità dell’associazione culturale di Ventimiglia, nata nel 2007 per promuovere gli aspetti oscuri del folklore con grandi eventi nei luoghi più suggestivi del Ponente Ligure, viene ripresa e portata avanti da “Autunnonero ICC”, una nuova impresa culturale e creativa fondata dallo storico direttore artistico di Autunnonero, Andrea Scibilia. Un nuovo inizio che avrà per protagonista Dolceacqua, il borgo dei Doria teatro dell’indimenticabile 5ª edizione del Festival Internazionale di Folklore e Cultura Horror “Autunnonero” e della prima edizione del Ghost Tour Dolceacqua.

Autunnonero è un’espressione del mio mondo interiore e anche in questi anni di lontananza non ho mai smesso di pensare a nuove idee e progetti da condividere con i tantissimi appassionati che ci hanno sempre seguito e apprezzato – spiega Andrea Scibilia. – Per questo ho fondato l’impresa culturale e creativa Autunnonero, un laboratorio di idee in cui far tesoro della mia esperienza di direttore artistico per creare nuovi progetti dedicati al folk horror. Si parte con il Ghost Tour Dolceacqua, ma molte idee stanno già bollendo in pentola.

Tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, il Ghost Tour - in programma il 1°, il 12, il 23 e il 24 agosto – si addentrerà nei “carruggi” del centro storico di Dolceacqua fino a raggiungere la rocca dell’austero castello dei Doria, alla scoperta di luoghi custodi di antiche memorie. Immersi nella magia e nel fascino di questi luoghi, i sette nuovi Storyteller del Ghost Tour, con il loro “grimorio” e la fedele lanterna, narreranno di vicende oscure, leggende e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari. Dalla misteriosa Saga, la Maga che con i suoi incantesimi terrorizzava gli abitanti della valle dell'arcano monte Abellio al processo dell’Inquisizione alla strega che “conosceva tutti li mali e per ognuno avevi li rimedi”, fino alla leggenda di Lucrezia, vittima del crudele "Tiranno" Imperiale Doria.

Il Ghost Tour Dolceacqua parte alle 22:00, con punto d’incontro presso il ponte vecchio.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 20€ sul sito www.autunnonero.com.

Info: ghosttour@autunnonero.com / 347 1402685 (WhatsApp)