Sanremo: tra poco il Consiglio comunale, raggiunto l'accordo per la vice presidenza

Accordo raggiunto in extremis, tra maggioranza e opposizione, per la vicepresidenza del nuovo Consiglio comunale di Sanremo, convocato alle 17 per l’insediamento. Il centrodestra ha infatti accolto l’apertura arrivata dall’amministrazione civica sostenuta dai progressisti, per la concessione della seconda poltrona dell’assemblea di Palazzo Bellevue.