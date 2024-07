Come impermeabilizzare un terrazzo: metodi, materiali e consigli pratici

L'impermeabilizzazione terrazzo è un passo fondamentale per garantire la durata e l'integrità della struttura esterna e mantenere inalterato il valore del proprio immobile. Proteggere il terrazzo dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua significa dunque prevenzione contro gli ipotetici danni alle superfici e alla struttura sottostante, ma soprattutto evitare dei costosi interventi di manutenzione e di riparazione in futuro.

Quindi quando andrebbe fatta l’impermeabilizzazione del terrazzo? In realtà, subito; ovvero prima che si presentino le prime crepe. Questo perché la presenza di giunti o di fessure nel terrazzo favorisce l'insinuazione di acqua piovana e dell’umidità dovuta ai cambi atmosferici, determinando problemi di muffa, deterioramento del materiale e perdita di isolamento termico.

Invece, un trattamento impermeabilizzante adeguato e di alta qualità fatto con i prodotti progettati da Icobit Italia, leader nel settore in Italia e nel mondo, crea una barriera protettiva che mantiene il terrazzo asciutto e resistente agli agenti atmosferici. Nondimeno, nel mercato sono presenti diverse soluzioni, le quali risultano ficcanti per una problematica rispetto a un’altra e assicurano un risultato durevole e definitivo al riscontro iniziale, anche se non deve mai mancare la manutenzione successiva.

Le prime avvisaglie del problema: come procedere

Gli amanti del fai da te possono destreggiarsi in negozio oppure online per trovare la soluzione ideale al proprio problema di infiltrazione dell’acqua nel terrazzo. Invece, chi desidera, la quale spesso offre dei servizi di implementazione del prodotto, nonché una consulenza mirata per valutare lo stato della superficie e scegliere il metodo più adatto all'involucro edilizio.

Per analizzare la struttura del terrazzo alla ricerca di infiltrazioni d'acqua, è necessario eseguire una serie di controlli accurati, come verificare la presenza di macchie scure sul soffitto o sulle pareti adiacenti al terrazzo, le quali potrebbero indicare umidità e perdite d'acqua. Inoltre, bisogna controllare lo stato delle guarnizioni intorno ai bordi del terrazzo e degli eventuali fori presenti nel pavimento. Nondimeno, vanno ispezionate le tubature dell'impermeabilizzazione e i raccordi delle grondaie per individuare eventuali punti critici.

Un altro segnale da tenere sotto controllo è la presenza di muffa o odore di umidità all'interno della casa, che potrebbe indicare un'insinuazione silenziosa di acqua attraverso il terrazzo. Qualora fosse già stato fatto un trattamento di impermeabilizzazione, meglio monitorare lo stato dei materiali impiegati, come le guaine bituminose o le membrane liquide, poiché il deterioramento di tali componenti può favorire la corrosione edilizia da parte dell’acqua.

La presenza di crepe o fessurazioni sulla superficie del terrazzo sono altri segnali visibili che meritano un'attenta analisi e una tempestiva riparazione. Infine, durante le giornate piovose vanno tenute sotto stretta sorveglianza le zone in cui si verifica il ristagno dei liquidi o uno scarso drenaggio, forse indicatori dell’origine del problema. Se sono state improntate delle pergole il gocciolamento continuo potrebbe causare il ristagno.

Le soluzioni di impermeabilizzazione terrazzo

Nella scelta dei sistemi impermeabilizzanti per un terrazzo serve in primis considerare diverse opzioni in grado di garantire la massima protezione e durata nel tempo. Tra i più validi sistemi troviamo, solitamente composte da strati di bitume modellabile che assicurano un'elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV. Queste soluzioni sono valide per i terrazzi esposti al sole e alle intemperie.

Le membrane liquide sono un'altra soluzione efficace, poiché creano una barriera impermeabile senza alcuna giunzione o interruzione. Tra queste possono figurare anche le resine, le quali garantiscono una superficie perfettamente sigillata, resistente all'acqua e omogenea. Tuttavia, il lavoro deve essere fatto a regola d’arte e le fessure già presenti sigillate in precedenza.

In alternativa, le guaine sintetiche costituiscono un'opzione moderna e versatile, ideale per terrazzi esposti a elevate variazioni climatiche. Per applicare questo prodotto serve una certa manualità e perciò richiede l’intervento di un professionista. In ogni caso, un consulto professionale può fare la differenza, poiché valuta con precisione il sistema di impermeabilizzazione più adatto alle specifiche caratteristiche del terrazzo e garantisce così una protezione ottimale nel tempo.

Difatti, gli elementi che propendono per un sistema impermeabilizzazione terrazzo rispetto a un altro sono il livello di esposizione agli agenti atmosferici, la tipologia di superficie edilizia e l'utilizzo previsto del terrazzo. Perciò, per tornare all’inizio dell’articolo, una corretta analisi della struttura del terrazzo alla ricerca di infiltrazioni d'acqua richiede precisione e attenzione ai dettagli al fine di individuare tempestivamente eventuali problemi ed evitare danneggiamenti più gravi alla struttura abitativa e al rivestimento del terrazzo stesso. Solo dopo aver valutato i diversi fattori concatenati è possibile scegliere il metodo di impermeabilizzazione terrazzo più adatto.