Arti Marziali: il maestro Gianfranco Pace ospite nel prossimo ottobre del Karate Sanremo

Il 'Karate Sanremo', unica scuola in Liguria ospiterà il 12 e 13 Ottobre il maestro Gianfranco Pace in un seminario di “Nei Gong e TaiJi” aperto a tutti dove mostrerà le applicazioni del “lavoro interno”.

Il Karate Sanremo da alcuni anni ha fatto la scelta di aprire il settore del TaijiQuan (TaiChi) e QiGong diretto dalla maestra Gina Mela. Il TaiJi e il QiGong sono discipline della antica Cina alla base delle arti marziali giapponesi e si definiscono anche “stili interni” perché invece di concentrarsi sulla forza fisica attraverso una raffinata conoscenza della meccanica corporea sviluppano flessibilità, elasticità e morbidezza ed utilizzano il Qi o energia vitale. Proprio per queste caratteristiche il TaiJi ed il QiGong sono discipline adatte a tutti dagli 8 ai 90 anni chiunque può praticarle.

I corsi di base prevedono lo studio di tecniche di scioglimento, riequilibrio della struttura scheletrica e la consapevolezza del movimento e del respiro per allenare l’unione tra la mente e il corpo, infatti il TaiJi è anche una meditazione in movimento mentre il QiGong è l’allenamento della energia.

Il Maestro Pace è una “autorità“ nel mondo del Taiji, per l’elevato livello di pratica raggiunto unito ad uno stile di insegnamento semplice e diretto, noto a livello internazionale.