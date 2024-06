Iniziato il 29° torneo di calcio a 6 'Città di Sanremo': ecco tutti gli incontri

Saranno due serate cruciali quelle di stasera e domani sera che si svolgeranno sul.campo Morgana, infatti dopo la fine della fase a gironi, iniziano i playoff per decretare le squadre che si qualificheranno ai quarti di finale.

Se le prime classificate dei gironi erano le squadre che tutti gli addetti ai lavori avevano pronosticato cioè i campioni in carica di Ag.Temacasa e i monegaschi Munegu , le seconde classificate per entrambi i gironi sono state una sorpresa, infatti nel girone A Il Casale/bar al solito posto vincendo nell'ultima giornata 10-8 contro F.lli Diurno si è qualificato secondo per differenza reti si danni di Borgogno Fitnesslab , nel girone B il Golfo Scogliera ha vinto lo scontro diretto per la seconda piazza contro Gruppo Coapi .