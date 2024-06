Un milione e mezzo di euro per gli Its della Liguria, assessore Scajola: "Ulteriori risorse per crescere ancora"

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha approvato il riparto di nuove risorse per le Fondazioni ITS Academy liguri. Si tratta di oltre 1,4 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 2,5, recentemente stanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo sociale europeo, e agli oltre 20,4 milioni derivanti dal Pnrr per il triennio 2023/2026.



Le risorse in oggetto verranno così suddivise: 1 milione e 74mila euro serviranno per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate e per la gestione ordinaria del funzionamento delle Fondazioni, 54mila euro saranno destinati alle borse di studio per il sostegno dei tirocini formativi obbligatori dei percorsi ITS, 282mila euro verranno erogati come premialità alle fondazioni individuate come beneficiarie.



«Crediamo molto nel ruolo degli ITS e li abbiamo sempre incentivati e sostenuti per il loro rapporto dinamico e concreto con le aziende e il mondo del lavoro in tutti i settori, dall'agroalimentare al turismo e ad altri comparti strategici per l'economia ligure – ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Con questo nuovo investimento scommettiamo ancora su una formazione di alta qualità, che risponde alle esigenze del mercato del lavoro e avvicina i giovani al mondo del lavoro con ricadute positive su tutto il nostro territorio».



«Ulteriori risorse per far crescere i nostri ITS – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Grazie a questo riparto garantiremo ancora maggior sviluppo ai percorsi formativi offerti dalle sei academy che, già oggi, sono riconosciute come eccellenti a livello nazionale. Sosterremo inoltre chi si iscrive con borse di studio dedicate, per avvicinarli sempre di più al mondo del lavoro. L’obiettivo finale rimane quello già dichiarato a più riprese, ovvero incentivare chi cerca occupazione a fidarsi di noi e dell’offerta formativa proposta dagli Its. In Liguria oltre il 90% di chi termina uno dei corsi degli Istituti tecnologici superiori trova lavoro in meno di sei mesi. Registriamo la massima soddisfazione da parte dell’utenza e delle aziende. Lavoriamo per far sì che più liguri possibili possano sfruttare le possibilità enormi fornite dalle fondazioni».