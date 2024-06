Sanremo: è scattata lunedì scorso al Mercato dei Fiori la 6a edizione dell'Educamp Coni (Foto)

E’ partita lunedì scorso a Sanremo la 6a edizione dell’Educamp Coni, organizzata anche in questa occasione dalla Polisportiva dei Fiori 2.3 con le tre società fondatrici (Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Olimpia Basket e Ginnastica Riviera dei Fiori capofila del progetto).

Il format del centro estivo multisportivo di qualità, viene proposto in convenzione col Coni Regionale e col Patrocinio della Regione Liguria che attraverso il FILSE riconoscerà agli aventi diritto un contributo economico a parziale rimborso delle quote versate. Il camp ha frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 è aperto a tutti i giovani in età compresa tra i 6 e i 14 anni, che avranno la possibilità di provare tantissimi sport tra cui pallavolo, basket, ginnastica, calcio, judo, arrampicata, atletica, baseball, canoa, nuoto, arti marziali e difesa personale, ciclismo ed altro. Tutti i partecipanti verranno accolti dagli educatori, tutti ragazzi laureati in scienze motorie, con anni di esperienza con i giovani che li accompagneranno e seguiranno in tutte le attività ‘extra’ oltre a quelle sportive, tra cui le passeggiate e i bagni al mare.

L’obiettivo degli Educamp Coni è far conoscere e praticare più sport, per permettere ai giovani di svolgere attività fisica attraverso giochi ed appassionarsi alla pratica sportiva in modo costante e gratificante. Per favorire la partecipazione, anche questa edizione vedrà due proposte distinte.

L’ Educamp Sanremo, che avrà sede presso i giardini di Villa Nobel ed il Cortile della Scuola Media Pascoli, con l’utilizzo di varie location tra cui il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Bussana. Le settimane proposte saranno 4 a partire, appunto, da lunedì scorso. Lunedì 1 luglio, sempre per 4 settimane, avrà inizio l’Educamp Taggia&Valleargentina con sede ‘principale’ presso la Scuola Elementare di Levà. Qui gli sport proposti saranno in parte diversi, per coinvolgere un maggior numero di discipline e associazioni.

Ci sarà spazio anche per i compiti, la lettura e laboratori creativi a tema che quest’anno, sono “I giochi olimpici”, adatti alle prime ore subito dopo il pranzo, che viene servito caldo sul posto dallo chef Luca Muratore, che ha elaborato per loro un super menu.

Infine sono previsti incontri formativi con personale specializzato come le dottoresse ASL che faranno laboratori sull’importanza del movimento e dell’alimentazione cor-retta, la LIPU che racconterà e farà conoscere ai bambini come vivono gli animali e come rispettare la natura e l’ambiente che li circonda e la Polizia con una bellissima lezione sull’educazione civica e stradale.