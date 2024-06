Buona l'andata nei Play-out della serie B per il Sanremo Tennis Team

Alle battute finali il campionato di serie B di tennis per la squadra del Sanremo Tennis Team del circolo Tennis Sanremo della Foce. Opposti alla squadra del Tennispark di Calenzano della città metropolitana di Firenze gli atleti di Sanremo hanno battuto con un secco 4 a 2 gli atleti fiorentini per l’incontro di andata dei Play-out.

Domenica prossimo l’incontro di ritorno in terra fiorentina si presenta particolarmente infuocato essendo decisivo per la permanenza in serie B nella prossima stagione.