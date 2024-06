Donna cade sugli scogli sul rio Barbaira: soccorsa dai Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118

Cade tra gli scogli del rio Barbaira a Rocchetta Nervina e viene riportata in strada dai Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Sul posto anche il Soccorso Alpino. E’ accaduto oggi pomeriggio poco prima delle 17 a Rocchetta Nervina. La donna, una 75enne francese è stata poi soccorsa da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e poi portata in ospedale. Ha riportato una serie di fratture e traumi ma non è in gravi condizioni.

Intorno alle 16.30, invece, sulla statale 28 del Colle di Nava all'altezza del km 131 a Chiusanico, un uomo ha perso il controllo dell’auto ed ha rimbalzato più volte nella carreggiata, terminando la sua corsa nell'area di un distributore. L’uomo è stato estratto dai Pompieri che lo hanno affidato alle cure del personale medico del 118. Sul posto l’automedica, la Croce Rossa di Pontedassio e i Carabinieri. L’elicottero ha poi trasportato l’uomo al Santa Corona.

La Statale 28 è stata chiusa per una mezz'ora per consentire i soccorsi.