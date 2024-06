CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 19 giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata officialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercerà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ROBO PUFFIN – ore 17.15 - 19.00 – di Domenico Saverni - Animazione - "Seguite gli impavidi e determinati Puffins mentre si imbarcano in elettrizzanti avventure per sventare una cospirazione segreta che minaccia la loro stessa esistenza. Con il loro arci-nemico Otto Von Walrus che trama costantemente per mettergli i bastoni tra le ruote, i Puffins dovranno affrontare sfide di tutti i tipi che li spingeranno al limite delle loro capacità...”

Voto della critica: n.p.

- KIND OF KINDNESS – ore 20.30 – di Yorgos Lanthimos - con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau - Drammatico - "Tre episodi, legati tra loro dal cast (ma con personaggi differenti) e da situazioni ricorrenti. Nel primo episodio un impiegato viene incaricato dal suo capo di uccidere un uomo: fallisce nel tentativo ed è costretto ad adottare stratagemmi sempre più assurdi per riparare il danno. Nel secondo un poliziotto è convinto che la moglie, scomparsa per mesi e poi ritornata dopo un viaggio, sia stata sostituita da una sosia. Nel terzo due adepti di una setta sono alla ricerca di una donna che ha il potere di restituire la vita ai morti...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- L’IMPERO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Bruno Dumont - con Brandon Vlieghe, Anamaria Vartolomei, Lyna Khoudri, Camille Cottin, Fabrice Luchini - Fantascienza - "In un villaggio di pescatori sulla costa a nord della Francia è in procinto di scatenarsi una battaglia tra potenti forze extraterrestri che si nascondono dietro le soporifere apparenze della vita quotidiana degli abitanti locali. Il figlio del pescatore Jony, il piccolo Freddy, è al centro della contesa: nato dall'unione tra un extraterrestre e un'umana, crescendo diventerà l'ago della bilancia nella lotta tra gli ‘uno’ e gli ‘zero’. La principessa Jane, dell'impero degli ‘uno’ viene mandata sulla terra per salvare gli umani dal male che potrà scatenarsi quando Jony farà crescere il suo erede come sovrano delle forze oscure...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BAD BOYS: RIDE OR DIE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Adil El Arbi, Bilall Fallah - con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez – Azione/Avventura/Commedia - "Mike e Marcus si sono ripresi dai tormenti subiti a causa del sicario, e figlio di Mike, Armando, che ora si trova in carcere. Mike sta infatti per convolare a nozze e Marcus, al solito, lo accompagna come un postmoderno Sancho Panza, goloso di junk food. Colpito da un infarto, Marcus ha una visione del capitano Howard e si convince di essere immortale perché non è ancora arrivato il suo momento. Questo però non impedisce a sua moglie di fargli sparire da casa tutti gli snack. Marcus invece, in seguito a una sparatoria, rivela di essere vittima di attacchi di panico, che ne compromettono l'efficienza. Il vero problema dei due è però un altro: qualcuno sta infangando la memoria del capitano Howard e per scoprire di chi si tratta c'è bisogno dell'aiuto proprio di Armando, l'unico che può identificare il responsabile. Così tra evasioni e alligatori, inseguimenti e rapimenti, Mike e Marcus vivono una nuova spettacolare avventura...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VIAGGIO AL POLO SUD – ore 17.15 – di e con Luc Jacquet - Documentario - "L'Antartide, o Terra (Australis) Incognita, ‘si può raggiungere da quattro accessi diversi: quello dall'America del Sud è il mio preferito’, dice Luc Jacquet. A trent'anni dalla sua scoperta antartica, che ha originato l'apprezzato documentario La marcia dei pinguini, premio Oscar 2006, il regista non ha più abbandonato quelle regioni polari. Con Antarctica Calling ripete quel viaggio estremo tra i ghiacci per condividere con nuovi occhi e altre lenti fotografiche la meraviglia di paesaggi inaccessibili...”

Voto della critica: ***

- L’ARTE DELLA GIOIA: PARTE 2 – ore 20.30 – di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini - con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce - Drammatico - "Modesta cresce nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. E Modesta si vendica, mandando in cenere il mondo in cui è cresciuta. Nel convento per figlie dell'aristocrazia siciliana dove viene accolta diventa la favorita della madre superiora Eleonora, di cui si innamora anche in virtù di quella fame atavica di attenzioni. Ma l'idillio non durerà a lungo e Modesta, ormai una giovane donna, si ritrova nella casa di una principessa del Nord Italia capricciosa ed esigente, e si innamora di nuovo: di una sua coetanea, di un autista, di un "gabellotto". Ognuno di questi incontri è un passo avanti nel suo percorso di autoconsapevolezza e determinazione a rubare la parte di gioia che le spetta, senza provare quel senso di colpa e di vergogna che le hanno imposto fin dalla nascita, in quanto femmina della specie...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE BIKERIDERS – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Jeff Nichols - con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon (II), Mike Faist - Drammatico - "Midwest, all'alba degli anni Sessanta. Un fotografo segue il neonato club dei Vandals, una compagnia di motociclisti di Chicago che si è formata attorno all'idea e al carisma del camionista Johnny. Tornerà anni dopo, per farsi raccontare da Kathy come sono andate le cose. Perché la storia dei Vandals è anche quella del matrimonio di Kathy con il silenzioso Benny, il favorito di Johnny. E la storia di come un gruppetto di ragazzi che preferiva stare con gli amici anziché seguire le orme dei genitori è diventato un modello per altri come loro in tutti gli Stati Uniti e poi ha perso la strada, sbandando nella droga e imboccando l'autostrada della violenza...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE ANIMAL KINGDOM – ore 17.00 – di Thomas Cailley - con Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain - Avventura - "François ha appena portato suo figlio Émile a una visita medica. Poi è bloccato nel traffico quando un furgone con a bordo delle misteriose creature, deraglia. Lì c'era anche la moglie di François che, come molti altri individui, ha cominciato a trasformarsi in animale. L'uomo e il ragazzo si mettono così alla sua ricerca e sono aiutati da una poliziotta. Nel frattempo anche in Émile appaiono i primi segni della mutazione...”

Voto della critica: ****

- THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO – ore 19.15 - 21.30 – di Ishana Shyamalan - con Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer - Fantasy/Horror - "Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell'Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature...”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- INSIDE OUT 2 – ore 20.45 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata officialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercerà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE – ore 20.45 – di Mario Chiavalin – con Pippo Franco, Remo Girone, Iva Zanicchi - Commedia - "Il Circo delle Meraviglie è un famoso circo che ha piantato il suo tendone sul piazzale del porticciolo di Rio Rosso, un paesino delle Cinque Terre: qui vive una storica famiglia di circensi. I direttori del circo sono Stanislao Von Sydov e sua moglie Madame Solitaire. Con loro vari artisti, tra i quali Maciste l’uomo forzuto e Sandokan il piccolo clown. Il mondo dello spettacolo, tuttavia, è in crisi, anche per un’attività importante come la loro. L’unica speranza per rinnovarsi e stare al passo coi tempi è la giovane Sofi a Von Sydov, figlia di Stan e Madame, una bella trapezista che si esibisce nel numero più applaudito dello show: quello della Principessa Volante. La ragazza è stata mandata in Liguria per completare il suo ciclo di studi con un master. Qui incontra Andrea Parodi, il rampollo di una ricchissima famiglia di armatori che divide la sua attività tra la Liguria e la vicina Montecarlo. I due si innamorano tra i paesaggi stupendi dell’entroterra ligure, da Bussana Vecchia al Principato di Seborga. A Triora, paese delle streghe, incontrano Lady Fortuna, una cartomante, che legge loro il futuro regalando alla coppia un fi ltro magico in grado, a sua detta, di risolvere i problemi e le difficoltà a cui andranno incontro: infatti, le differenze tra di loro e le loro famiglie sono profonde: da una parte i folcloristici circensi Von Sydov, dall’altra il ricco armatore Parodi con la sua elegante moglie. Va da sé che esploderà un caleidoscopio di situazioni comiche e imbarazzanti. Dalla cena super lusso in un ristorante della Riviera dove Sofi a conosce i suoi futuri suoceri, all’incontro all’insegna del paradosso di Andrea con la famiglia del Florilegio e la realtà del circo, per sfociare poi all’esilarante incontro e l’unione tra i due mondi, sugellato dal matrimonio sotto il tendone. Un film, questo, dove la bellezza della Liguria - protagonista assoluta della storia - fa da sfondo a una commedia romantica, tutta da ridere destinata a tutta la famiglia....”

Voto della critica: n.p.

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IO CAPITANO – ore 16.30 - 18.30 – di Matteo Garrone - con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna - Drammatico - "Seydou e Moussa sono cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar, ma con una gran voglia di diventare star della musica in Europa. Tutti in Senegal li cautelano contro il loro progetto, in primis la madre di Seydou, ma i due sono determinati, e di nascosto intraprendono la loro grande impresa. Un viaggio che si rivelerà un'odissea attraverso il deserto del Sahara costellato dei cadaveri di quelli che non ce l'hanno fatta, le prigioni libiche e il Mediterraneo interminabile e pericoloso. I furti, le violenze e i soprusi non si conteranno, ma ci saranno anche gesti di umanità e gentilezza in mezzo all'inferno. Soprattutto, Seydou dovrà scoprire che cosa comporta mettersi al timone della propria e altrui vita in circostanze ingestibili...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it