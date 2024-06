Sanremo: pericolosità in Strada per Bussana Vecchia, la segnalazione con foto di un residente

"Caro Signor Direttore,

Scrivo per segnalare l'alta pericolosità della Strada per Bussana Vecchia.

La mulattiera da Bussana Nuova in su è invasa da piante alte 1 m, non si vede più dove passare e con un albero gigante secco per traverso, che sta su per miracolo ma prima o poi scenderà. L'altra mulattiera dovrebbe portare dal autobus in su ma anche li non si vede nemmeno un ciottolo. Rovi altissimi con spine e pietre trasportati con le grandi piogge che ci sono state.