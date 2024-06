Calcio. Sanremese, ufficiale l'arrivo di Lorenzo Ranelli dal Desenzano

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lorenzo Ranelli che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione 2024/25. Nato il 5 giugno 1996 a Colleferro (Roma), Ranelli è un centrocampista centrale, il classico play, ma può giocare anche da mezzala.

Cresciuto nelle giovanili del Frosinone con cui, dopo un’esperienza in prestito nella primavera del Pescara, ha esordito in B al Menti con il Vicenza, ha vestito le maglie di L’Aquila, Campobasso, Legnago (promozione in C), Lornano Badesse e Carpi. In questa stagione ha militato nella prima parte nell’Aglianese, poi a dicembre è passato al Desenzano con cui ha vinto i play off del girone B della serie D contro la Varesina. Vanta oltre 150 presenze in D e 14 in C.