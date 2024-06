Sanremese Calcio, folla in delirio per l'eurogol di Nicolò Nervino contro il Vado (Video)

Folla in delirio per l'eurogol di Nicolò Nervino, attaccante classe 2008 della Sanremese Calcio, nella finale del campionato regionale under 16 contro il Vado andata in scena lo scorso fine settimana.

La Sanremese è, infatti, stata impegnata, lo scorso weekend, presso lo stadio Riva di Albenga nella finale per il titolo regionale under 16. Una partita che ha visto Nicolò Nervino segnare una rete applaudita da tutti i numerosi spettatori presenti in tribuna. "Nicolò Nervino, come tanti altri ragazzi del vivaio biancazzurro, è un ragazzo di buone prospettive. E’ un attaccante che nei venti metri è un cecchino e lo dimostrano i 18 gol di questa stagione che lo hanno incoronato capocannoniere under 16 di tutta la regione Liguria" - dice il responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano - "La stagione scorsa lo abbiamo fatto giocare anche qualche spezzone di partita con la nostra juniores nazionale e ha ben figurato al cospetto di ragazzi due o tre anni più grandi di lui. Con Nervino, come con tutti i ragazzi del nostro settore giovanile, continueremo ad accompagnarli con il nostro staff tecnico nel loro percorso di crescita che prevede come obiettivo primario la nostra prima squadra".

E' stata una brillante stagione per il ragazzo della Sanremese Calcio, che dopo gli oltre 40 gol della stagione scorsa con la maglia dell'Ospedaletti, quest'anno è andato a rete ben 28 volte tra qualificazioni, campionato, fase eliminatoria e finali regionali conquistando con 18 gol, per il secondo anno consecutivo, il titolo di capocannoniere del campionato regionale.