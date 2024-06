Si è presentato puntuale all’appuntamento, alle 11, il candidato a sindaco del centrodestra Gianni Rolando, in una delle sezioni al seggio di corso Cavallotti, all’interno della scuola ‘Pascoli’.

Un rapido saluto ai sostenitori ed ai suoi rappresentanti di lista e poi la stretta di mano con il ‘rivale’, Alessandro Mager. Quindi il voto e la foto di rito. Al termine nuovo incontro con i fedelissimi e poi via a casa per un po’ di riposo, in attesa della lunga maratona di domani.