Anche Roberto Rizzo, candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle ha votato. Alle 10, in uno dei due seggi di Coldirodi, frazione dove vive, ha inserito le due schede elettorali nelle rispettive urne.

Come tutti si è prestato ai fotografi per immortalare il momento. Per lui, come per gli altri candidati, ora un po’ di riposo in attesa dei risultati di domani.