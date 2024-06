All'Istituto Comprensivo Centro Ponente, concluso il Progetto Kairos del Lions Club Sanremo Matutia

Martedì 5 giugno alle ore 13.30 presso l’istituto Comprensivo Centro Ponente di Sanremo, sede della scuola del Castillo si è concluso il PROGETTO KAIROS che il Lions Club SANREMO Matutia ha sponsorizzato nel corrente anno 2023/2024.

Alla presenza della presidente Alessandra Solerio, del responsabile del Progetto O.D. Sergio Florio, della fiduciaria del plesso scolastico Patrizia Balest e di tutte le docenti sono stati esposti i vari lavori degli studenti della scuola primaria, lavori che hanno coinvolto gli allievi dai più piccoli di 6/7 anni ai più grandi delle classi IV° e V°.

Già il 29 gennaio era avvenuta la consegna del materiale inerente il Progetto Kairos che, è bene ricordare, si prefigge di migliorare l‘integrazione scolastica e sociale facendo accettare dai ragazzi eventuali diversità, cogliendo la ricchezza delle differenze onde poter offrire a tutti, anche ai meno dotati, consapevolezza delle loro possibilità. In tal modo ognuno si sentirà ‘al passo’.. Vanno seguite tematiche diverse con veri percorsi integrativi fra loro.

Gli scolari hanno sapientemente realizzato diversi cartelloni colorati nei quali si evince la loro creatività…la scuola si trasforma in un alveare dove ognuno coopera con l'altro per far accettare e vivere la diversità, diversità che diventa un arricchimento in favore di tutti! Ecco scaturire in tal modo rispetto accettazione e responsabilità dell’intera classe indistintamente..

E ancora, alla scoperta di Abillian, un tenero panda vaga alla ricerca del luogo del cuore che riuscirà a trovare grazie all’aiuto di altri animali amici che con la loro specifica diversità lo aiuteranno a rendersi utile! Questa bella similitudine serve perfettamente a fare capire il vero senso della vita : le singole abilità siano al servizio degli altri e ‘dandosi una mano’ si potrà andare più lontano. E’ un insegnamento anche per noi adulti: si realizzano progetti dove esiste armonia, comunioni d intenti , collaborazione: si raggiungono in tal modo obiettivi formativi e rilevanti e si matura senso civico indispensabile a cooperare per il miglioramento della società in cui si vive.

Lions club Sanremo Matutia – addetto stampa Ballestra M.Luisa