Sanremo: Andiamo! Il movimento civico di centro-destra a sostegno di Gianni Rolando:”No alla discarica in Via Val d’Olivi”

Il movimento civico di centro-destra Andiamo! a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando si oppone fermamente alla realizzazione di una discarica in via Val d’Olivi. “Il candidato della sinistra civica propone la realizzazione di una discarica in via Val d’Olivi, deviando in rio secolare. Andiamo! si oppone fermamente a questo progetto proposto dalla colazione del candidato Mager!”, afferma il direttivo di Andiamo!, che prosegue: “Poggio e via Val d’Olivi devono essere valorizzati. Poggio è un luogo simbolo della 'classicissima', proponiamo la creazione di un museo da dedicare alla Milano-Sanremo. Noi crediamo in una crescita di Sanremo sostenibile e nel rispetto dei cittadini di Sanremo. Votare Andiamo! vuol dire opporsi alla discarica e dire si alla valorizzazione di un luogo simbolo della nostra città”.