Nuoto: doppia convocazione per gli atleti matuziani della 'Sanremo Like Swim'

La Sanremo Like Swim fa incetta di convocazioni nelle rappresentative regionali e si appresta a vi­vere un mese di giugno da protagonista sulla ribalta nazionale.

Per quanto riguarda gli “Esordienti A”, a difendere l’onore della Liguria nell’appuntamento di Scanzano Jonico del 29 e 30 giu­gno vi sarà infatti Giacomo Lanteri, che sarà impegnato nei 200 dorso e misti e nella 4x100 stile li­bero. Per ciò che concerne invece i “Ragazzi”, Riccardo Giraudo (tesserato Genova Nuoto My Sport, ma atleta della SLS che si allena con Cristina Avallone nell’impianto di Bordighera) concor­rerà nel campionato nazionale a squadre di Livorno (2 giugno) nei 100 dorso.

Due ulteriori dimostrazioni della bontà del lavoro dello staff tecnico e del valore dei due nuotatori.