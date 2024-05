Sabato la “Notte Europea dei Musei” al MAR di Ventimiglia: ecco il programma

Il Museo “Girolamo Rossi” in occasione della Giornata Internazionale dei Musei organizzata dal MIBACT e promossa dall’ICOM, partecipa anche quest'anno alla “Notte Europea dei Musei”, evento nato in Francia nel 2005 e che vede oggi, con il patrocinio dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa, coinvolti più di 40 paesi. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2024 i Musei di tutta Europa si mostreranno nell’inusuale e seducente veste serale, arricchendo l’offerta con mostre, visite guidate, attività didattiche per grandi e piccini, degustazioni, letture, concerti.

Il MAR, inserito anche in questa occasione nell'elenco delle strutture nazionali ed europee che partecipano all'iniziativa, organizza per sabato 18 maggio un'apertura straordinaria serale dalle 21.00 alle 23.00 con due visite guidate alle ore 21.15 e alle 22.15 dal titolo: Alla ricerca dei segreti nelle segrete del Forte dell'Annunziata sede del MAR di Ventimiglia.

Nella serata i visitatori saranno accolti nelle sale del Museo e condotti a visitare il piano sottoterrazza, quello mantenuto più integro e vicino al progetto originale curato dal Genio Militare sabaudo a inizio ottocento. L'occasione l'ingresso sarà puramente simbolico ridotto a 1 euro.