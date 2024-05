Civezza, torna 'CondiVivere': l'evento per gli amanti del territoro

Da non perdere la seconda edizione di 'CondiVivere' a Civezza una manifestazione ideata da quattro amiche amanti del territorio che vi porterà alla scoperta di sapori e saperi autentici.

Il programma

Passeggiata e racconto della storia del borgo: Un'occasione unica per conoscere le origini e le vicende di Civezza, un borgo ricco di fascino e tradizione, con la guida Marina Caramellino

Scoprire le erbe negli uliveti: Una passeggiata tra gli uliveti, alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e del loro antico utilizzo. Imparerete a riconoscerle e a conoscere le loro proprietà benefiche, con l’esperto Natalino Trincheri

Degustazione di prodotti locali e olio d'oliva taggiasca: Degusterete i prodotti tipici a km0, accompagnati dal rinomato olio d'oliva taggiasca, in una suggestiva location all'ombra di un uliveto.

CondiVivere è un'esperienza imperdibile per chi ama la natura, la gastronomia e la cultura. Un'occasione per trascorrere una giornata piacevole in compagnia di persone speciali e per scoprire un territorio ricco di tesori nascosti. Si consigliano scarpe da cammino e una borraccia d’acqua.

25 maggio ore 15,30 ritrovo nella piazza della Chiesa parrocchiale di Civezza

Per maggiori informazioni e per prenotare la vostra partecipazione, telefonare o scrivere a Federica 338.3382168 o via mail marina.caramellino@gmail.com