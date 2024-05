Tennis: soffre, rischia la sconfitta ma al terzo set il sanremese Matteo Arnaldi vince a Roma

Suda le proverbiali sette camicie ma, alla fine, supera il turno dell’Atp 1000 in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma.

Il sanremese Matteo Arnaldi inizia male il match contro il francese numero 130 del ranking Atp Harold Mayot, arriva ad un passo dalla sconfitta e poi risale la china per aggiudicarsi il match al terzo set.

Inizia davvero male il matuziano che, con due break subiti perde il primo set per 6-3. Non cambia più di tanto la musica nel secondo quando, sotto 5-4, vede l’avversario a due punti dal match. Qui cambia regime, pareggia e si aggiudica il set per 7-5.

Nella terza e decisiva partita riesce a conquistare il break e, sul 5-4 a suo favore non perdona l’avversario, chiudendola sul 6-4. Al secondo turno Arnaldi dovrà vedersela con il forte cileno Nicolas Jarry, numero 24 al mondo.