Pronto a partire? 'io_viaggio_leggero' ti porta in giro per il mondo!

Dalla Liguria al mondo, zaino in spalla e tanta voglia di scoprire: nasce “io_viaggio_leggero”, la nuova rubrica che a partire da domenica 12 maggio vi porterà con sé in avventure indimenticabili.

Chi è l'autore? Nato ad Imperia nel 1977, Marco Di Masci è un ligure con la passione per il viaggio che scorre nelle sue vene. La sua vita è un susseguirsi di esperienze e avventure, tra lavoro e scoperta del mondo.

Dopo gli studi in Scienze Internazionali e Diplomatiche e a pochi esami dalla laurea, decide di seguire la sua vera vocazione e intraprende la strada imprenditoriale, fondando con il cognato La Publiemme, un'azienda di grafica e stampa che diventa un'eccellenza in Liguria. Il suo successo lo porta a collaborare con importanti realtà come Georg Baselitz, le Olimpiadi di Torino, MSC crociere e il Teatro della Tosse.

Ma il vero richiamo per Marco è sempre stato l'esplorazione. Viaggia da oltre 20 anni, alla ricerca di esperienze autentiche e lontane dai sentieri battuti del turismo di massa. Il suo zaino è sempre pronto per nuove avventure, in ogni angolo del pianeta.

Segui Marco nei suoi viaggi e lasciati ispirare dalla sua passione per la scoperta!

Perché scegliere di leggere “io_viaggio_leggero” ?

Per scoprire nuove mete e culture diverse

Per pianificare il tuo prossimo viaggio

Per sognare e viaggiare con la fantasia

Per conoscere consigli utili e risparmiare

Per vivere un'avventura indimenticabile

Cosa ti aspetta? Reportage, interviste, incontri speciali e immagini spettacolari per farti vivere ogni destinazione come se ci fossi tu stesso. Viaggi low cost con lo zaino in spalla, alla scoperta di culture diverse e paesaggi mozzafiato.

Sei pronto a salire a bordo? Segui l'autore su Instagram e preparati a partire!

Non perderti la prima puntata di domenica 12 maggio sulle testate online del Gruppo Editoriale More News di Asti, Torino, Pinerolo, Varese, Busto, Cuneo; Alba, Genova, Savona, Imperia, Sanremo, Montecarlo e Lugano!