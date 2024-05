Sanremo, Judo: Byakko Tai sul podio al Trofeo Valbrenta

Domenica 28 Aprile tre atleti dell'ASD Byakko Tai Sanremo hanno partecipato al trofeo Valbrenta, manifestazione alla sua prima edizione ma che ha visto la partecipazione di 63 associazioni e di oltre 250 iscritti. Il sodalizio matuziano si è presentata con due atleti nella categoria Cadetti 73 Kg e uno negli Juniores 66 Kg.

Nella mattinata hanno combattuto Alessio Ranciaffi, alla sua prima gara nella nuova categoria, e Federico Centola. Alessio purtroppo è stato fermato al primo incontro e non è riuscito ad imporsi negli incontri di recupero. Federico Centola, invece, stacca un nono posto su 18 partecipanti dimostrando grinta e determinazione.

Il pomeriggio invece sono andati di scena gli Junior e Senior in una gara valevole per l'acquisizione dei punti per il raggiungimento della cintura nera. Matteo Carbonetto sfodera un'ottima prestazione vincendo tre incontri e fermandosi solamente in finale. Un secondo posto che lascia l'amaro in bocca ma che permette di portare a casa, oltre ad una medaglia, punti preziosi per la cintura nera.

Il direttivo dell'ASD Byakko Tai esprime notevole soddisfazione per la trasferta appena conclusa, tappa fondamentale per il prossimo importante impegno a Genova per il prestigioso Trofeo Colombo che chiuderà la stagione agonistica. Il presidente Ferlito commenta così i risultati della trasferta: "La crescita dei nostri ragazzi prosegue, ed è frutto della loro costanza e impegno durante gli allenamenti. Sabato toccherà ai ragazzi più piccoli dimostrare la loro determinazione al torneo della Yoshin Ryu a Bordighera".