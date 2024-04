Rush finale nelle votazioni degli sportivi liguri verso il 25° Galà delle Stelle

Settimane calde nelle votazioni degli sportivi sul sito www.stellenellosport.com , in attesa della Notte degli Oscar che si terrà tra un mese, Giovedì 23 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Si vota sino al 3 maggio e i verdetti sono ancora apertissimi. Nel Trofeo BPER comanda il pallanuotista Andrea Fondelli della Pro Recco, davanti a Lorenzo Omero (Sportiva Sturla), Giacomo Costa (Rowing Club Genovese), Matteo Sericano (YCI), Davide Sciuva (Sharks Monza) ed Enrico Zappavigna (VBC Savona). Il Trofeo Villa Montallegro vede crescere le quotazioni di 5 grandi sportive: Anita Corradino (Pompilio Scherma), Ilaria Bavazzano (Urania Canottaggio), Ludovica Cavalli (Aeronautica), Michela Braga (Rossetto Boxe) e Francesca Zunino (RN Savona). Tra gli Junior, nel Trofeo Cambiaso Risso, prova a staccarsi il martellista Tommaso Mondello (CUS Genova), inseguono Samuele Ajmar (Colombo Volley), Marco Dogliotti (YCI), Liang Xi Savorani (TSN Genova) e Pietro Giovannini (Don Quique Imperia). Nel Trofeo PSA Italy spicca Caterina Congiu (Sturla Pattinaggio), tallonata da Margherita Minuto (Locatelli Pallanuoto), Giulia Bonzano (Budo Semmon Gakko), Angelica Sara (TC Genova) e Cecilia Moretti (Sportiva Sturla). Nel Trofeo Erg, riservato agli under 14, guida il chiavarese Andrea Marsella davanti al cestista Gabriele Furfaro (Pallacanestro Vado) e a Mia De Fazi (Ippica del Bardigiano). E’ una questione tra attaccanti il Trofeo EcoEridania, con il genoano Gudmundsson al momento in vetta, seguito da Retegui e dai sampdoriani De Luca ed Esposito. Tra le società sportive, Dario Gonzatti è in vetta al Trofeo Novelli 1934, una bellissima corsa che vede nelle vicinanze anche Ogawa Ginnastica, TC Finale, Sportiva Sturla e Moto Club Superba.



In attesa di conoscere i nomi degli "eletti", inizia il conto alla rovescia verso la 25° edizione del Galà delle Stelle in cui i migliori sportivi liguri della stagione 2023/2024 saranno premiati con l’Oscar dello Sport dalle massime autorità istituzionali e sportive e da testimonial di livello internazionale.



Una serata di sport e spettacolo dedicata, come per tradizione, alla Fondazione Gigi Ghirotti. L’ingresso è a offerta. A tutti i partecipanti sarà donato un cadeau Panarello. E' indispensabile prenotazione entro il 16 maggio alla mail info@stellenellosport.com , con indicazione di nominativo e numero di posti desiderati. Maggiori info su www.stellenellosport.com/gala-stelle/gala-2024/