CSEN prende il volo in Liguria: a maggio a Loano va in scena la 2a edizione della rassegna di arti marziali

L’11 e il 12 maggio a Loano, presso il palazzetto Garassini si svolgerà la seconda edizione della rassegna arti marziali CSEN. Il sabato sarà dedicato al k1, Karate, savate jujitsu, brasilian jujitsu-muai thay, kraw maga, silat, kaly, kung fu, difesa dal cyber bullismo. La domenica judo, self defence, kick boxing. Grazie alla grande sinergia creata con il commissario regionale Roberto Romano si è costruito un grande staff di docenti dove ognuno farà del suo meglio per far conoscere la propria disciplina. Nel judo ci sarà il vice coordinatore nazionale Cristian Di Franco insieme a Fernad Capizzi (ex allenatore della nazionale francese), Pier Todde e Marco Andolfi coordinatore nazionale nel judo self defence.

Spiega il maestro Cristian Di Franco: “Questo stage del judo segue l'impronta del mio capo il coordinatore nazionale del judo maestro Franco Penna che grazie a lui ho meglio compreso l'importanza di coinvolgere tutti dai tecnici agli agonisti ai preagonisti, e anche gli amatori che cercano un judo improntato sulla difesa personale. La scorsa edizione con l'amico Roberto Romano abbiamo fatto numeri importanti questa è stata per noi una grande soddisfazione perché vuol dire che siamo riusciti a divulgare un giusto messaggio di sport è disciplina marziale, quest'anno crediamo di poter far meglio anche grazie alla collaborazione di altri docenti e discipline diverse. Un ringraziamento va soprattutto al presidente Francesco Proietti che ci sprona e ci aiuta sempre a far meglio per la divulgazione dello sport. Adesso faremo gli ultimi ritocchi per accogliere tutti i partecipanti al nostro evento marchiato Csen. Centro sportivo educativo nazionale”.