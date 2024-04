Il gruppo ‘I Podisti della Domenica’ alla 14esima ‘Passeggiata di Primavera’

Il gruppo ‘I Podisti della Domenica’ della zona tra Ventimiglia e Bordighera oggi hanno partecipato alla 14esima ‘Passeggiata di Primavera’. Della compagine sportiva - che solitamente si dà appuntamento quasi tutte le domeniche per una corsa in compagnia - hanno partecipato Gianpiero Fag, Maria Rebagliati (2° posto di categoria femminile), Ely Buratto (1° Posto di categoria femminile) oltre ai fratelli Santo e Paolo Polimeni, Carmelo Lia, Angelo Del Giudice, Antonio e Natalino Galluccio e Claudio Della Morte, che quest'ultimo, nonostante la dura prova di ieri della Milano-Sanremo, ha provato a correre ugualmente con i suoi compagni d’avventura. Alla partenza oggi 169 persone: chi correva e chi camminava per passare una domenica in compagnia e godersi questo sole e aria primaverile.