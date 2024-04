Calcio. Serie D, la Sanremese perde a Varese con l'uomo in più: i lombardi vincono 2-1

CITTA' DI VARESE - SANREMESE 2-1 (4' Vitofrancesco, 10' Ibe, 91' Zazzi)

Finale al Franco Ossola: il Varese vince in 10 con una punizione di Zazzi nel recupero e poi si salva dall'assalto della Sanremese, vicinissima al pari. Ospiti che comunque sono parsi meno incisivi e aggressivi nel momento in cui si sono trovati con l'uomo in più. Un pareggio sarebbe comunque stato meritato

49' OCCASIONE SANREMESE Ibe colpisce a botta sicura sull'angolo: fuori di un nulla

48' OCCASIONE SANREMESE Varese chiuso: Ibe di testa, altra deviazione in angolo



47' OCCASIONE SANREMESE Ospiti a un passo dal gol con deviazione di Vitofrancesco che stava per ingannare Ferrari





46' GOL VARESE Zazzi pennella una magica punizione nell'angolino alto e il Varese passa

45' Quattro minuti di recupero

43' OCCASIONE VARESE Mandelli per Di Maira in area: il tiro del 33 biancorosso viene messo in angolo da un intervento decisivo di Lordkipanidze

42' Punizione ospite dalla lunetta di metà campo: le due squadre sono appostate davanti all'area del Varese. Palla direttamente sul fondo

37' Ammonito Nenci. Punizione dalla trequarti per il Varese

36' Gagliardi al tiro dopo un'azione insistita ospite: palla svirgolata

34' Conti per Vassallo tra gli ospiti



33' Cotta decide di togliere Banfi per mettere Zazzi tra le proteste della tribuna del Franco Ossola

32' OCCASIONE VARESE Ortelli scende da metà campo e mette la palla sui piedi di Banfi nell'area ospite: il bomber biancorosso controlla e piazza il tiro. Troppo debole però

30' Meglio i biancorossi in questi ultimi minuti. Ospiti ancora senza cambi

29' Angolo Varese che prova generosamente ad attaccare, pur in 10

26' Ospiti in pressing a tutto campo, il Varese è lì e ci prova in contropiede



24' Attacca la Sanremese e si prende un angolo

22' Subito ammonito Palazzolo: nemmeno un minuto di gioco e fallo di mano... mah

21' Palazzolo per Malinverno



20' OCCASIONE SANREMESE Lordkipanidze fa tutto da solo e dal limite manda a lato con la porta spalancata

17' La Sanremese prova a far valere l'uomo in più

15' OCCASIONE VARESE Di Maira colpisce in area su cross di Malinverno, palla sulla caviglia di un difensore e poi in angolo

14' Popovchev per Perissinotto nel Varese: dentro un difensore



13' Contropiede Varese: Colombo vola sul fondo e mette in mezzo per Di Maira che manda a lato di testa. Fiammata d'orgoglio dei padroni di casa in dieci



12' Punizione di Gagliardi sulla barriera

10' VARESE IN DIECI Ibe lanciato verso l'area viene abbattuto da Bernacchi, giustamente espulso

4' Sanremese in attacco dal primo minuto della ripresa

2' Angolo Sanremese: Vassallo alza alle stelle da buona posizione



1' Inizia la ripresa

Fine 1° tempo: 45 minuti intensi, gara apertissima e pari giusto con la Sanremese che dà l'idea di essere molto pericolosa quando attacca

43' Grande azione Di Maira-Banfi: cross dal fondo del primo con il secondo anticipato in angolo

40' Punizione Varese offensiva: tutti in area e di tacco Molinari tenta il gol del secolo al volo. Palla, ovviamente, altissima sopra la traversa

36' Sanremese tostissima, gli ospiti staggio giocando con garra e furore agonistico che partono dal loro allenatore in panchina

32' Bella azione, la migliore, targata Sanremese a tutto campo conclusa da Pietrelli di controbalzo dal limite: pallone alto ma l'allenatore Gori, indiavolato, applaude

30' Ammonito Larotonda per un fallo netto a centrocampo su Ortelli

27' Angolo del Varese che da alcuni minuti sta attaccando. Sul pallone scodellato in area l'arbitro ferma tutto: la palla è uscita

24' Dopo lunghe proteste viene ammonito l'allenatore ospite Gori

23' Principio di rissa sotto i distinti chiusi e deserti (aperta solo la tribuna al Franco Ossola): si riprende dopo 2 minuti di nervosismo in seguito a un faccia a faccia "hockeystico" tra Mandelli e Bregliano

20' PALO E GOL ANNULLATO SANREMESE Vassallo insacca dopo un tiro dal limite di Nenci che colpisce il palo (sarebbe stato gol regolarissimo). Il guardalinee alza la bandierina e annulla per fuorigioco

18' Ibe crea scompiglio nell'area di casa: il Varese si salva in angolo

15' Il Varese si è riportato in avanti, ospiti però che giocano aperti e sempre pronti a offendere

10' GOL SANREMESE Ibe dal limite si gira e con un rasoterra lento ma preciso nell'angolino insacca il pari. Ha fatto tutto da solo il numero 9 ospite, protagonista di questo avvio di partita



8' Attaccano gli ospiti, Varese chiuso: un cross di Gagliardi su punizione dalla trequarti, con le due squadre racchiuse nell'area biancorossa, si perde sul fondo

5' Dall'altra parte ci sono subito proteste ospiti: la Sanremese chiede un fallo in area di rigore su Ibe, finito a terra



4' GOL VARESE Vitofrancesco in gol alla prima azione: Banfi, innescato da Perissinotto, da sinistra effettua un tiro cross sporco davanti alla linea, dove irrompe Vitofrancesco, liberissimo, che insacca facilmente sul secondo palo



3' Campo pesante ma non impossibile, cielo nuvoloso dopo i quasi 90 millimetri di pioggia caduti su Varese anche se ora c'è una tregua

1' inizia la sfida

Città di Varese (4-3-1-2): Ferrari; Vitofrancesco, Bernacchi, Molinari, Colombo; Malinverno, Mandelli, Perissinotto; Ortelli; Banfi, Di Maira. A disp.: Cassano, Furlan, Palazzolo, Liberati, Stampi, Popovchev, Musumeci, Zazzi, Benacquista. Allenatore: Corrado Cotta.

Sanremese (3-4-1-2): Bohli; Bregliano, Bechini, Nenci; Lordkipanidze, Pietrelli, Larotonda, Incorvaia; Gagliardi; Ibe, Vassallo. A disp.: Ferro, Salto, Rocco, Ferrauto, Castelli, Di Fino, Santanocito, Spatari, Conti. Allenatore: Mattia Gori.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano.