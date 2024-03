Ottimo esordio a Lucca per gli allievi della Nuova Ciclistica Arma: P5 per Edoardo Orengo

Si è svolta infatti oggi a Lucca la 73^ Coppa Cei-54^ Coppa Tomei. Sono partiti 146 giovani ciclisti e arrivati in 74.



Edoardo Orengo, per gli amici Dodò, della Nuova Ciclistica Arma, ha tagliato il traguardo con un'ottima quinta posizione. Arrivo in gruppo per Matteo di Noia e Cristian Ramella.



I giovani atleti hanno quindi dimostrato di aver lavorato molto bene durante la preparazione invernale e di essere pronti per la stagione 2024.