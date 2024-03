L’Ospedaletti sbriga la pratica Virtus Sanremo con una doppietta di Siberie

L’Ospedaletti fa suo un altro derby del Ponente e sbriga la pratica Virtus Sanremo grazie alla doppietta di Siberie. Un regalo speciale nel giorno del suo compleanno, una vittoria che consente agli orange di confermarsi al quinto posto, in piena zona playoff, anche se il destino degli spareggi promozione è appeso ai distacchi tra le prime della classe.

Gara a forte tinte orange, anche se nei primi minuti è la Virtus Sanremo a rendersi pericolosa con una punizione calciata all’incrocio da Verrando e disinnescata dall’ottimo intervento di Bazzoli. L’Ospedaletti cresce e si fa pericoloso prima con Siberie, fermato da Nerenhausen, poi con Schillaci, che calcia fuori. Si ripete poi il duello Verrando-Bazzoli: conclusione dalla distanza del numero 7 ospite, Bazzoli si distende e devia in angolo. La rete del vantaggio orange arriva a tre minuti dal termine della prima frazione. Su azione di calcio d’angolo Schillaci mette la sfera in mezzo, si avventa Siberie che firma il vantaggio.

Nel secondo tempo l’Ospedaletti controlla il match limitando al massimo i rischi. Verbicaro si trova a tu per tu con il portiere avversario ma non ne approfitta e Nerenhausen lo ferma. Al 68’ è lo stesso numero 16 dell’Ospedaletti a essere atterrato in area, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Grifo, Nerenhausen para ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Siberie che porta la gara sul 2-0 per i padroni di casa. Prima del 90’ gli orange hanno diverse occasioni per il tris, ma prima Angeli, poi Verbicaro e infine Russo non concretizzano.

Al triplice fischio l’Ospedaletti si aggiudica il match e sale a quota 39 punti in classifica.

“Siamo stati bravi a subire poco e sono molto contento per la doppietta di Siberie nel giorno del suo compleanno - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - anche oggi abbiamo messo in campo tanti giovani, avevamo quasi tutta la Juniores aggregata con la prima squadra. Andiamo avanti giocandoci le ultime tre partite facendo del nostro meglio, poi vedremo. Abbiamo disputato un campionato oltre le aspettative con una squadra molto giovane, nessuno pensava che avremmo vinto il campionato. Tanti giovani stanno facendo il loro esordio in prima squadra e così andiamo avanti con il nostro progetto”.

Ospedaletti - Virtus Sanremo 2-0

Marcatori: 42’ e 68’ Siberie

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo (20 Mema), 3 Di Nicola, 4 Saih (13 Bestagno), 5 Bacciarelli, 6 Cianci, 7 Recine (16 Verbicaro), 8 Molinari, 9 Siberie, 10 Grifo (18 Angeli), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 14 Avandro, 15 Cascone M., 17 Cascone S., 19 Saa Zambrano

Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremo: 1 Nerenhausen, 2 Oddo, 3 Abayomi, 4 Tonelli (15 Simbari), 5 Iacovetta, 6 Piermarini, 7 Verrando, 8 Scalabrin (17 El Khayari), 9 Zanetti (14 Logambino), 10 Mendez, 11 Bastita (18 Toure)

A disposizione: 12 Jakan, 19 Covatta, 20 Capozucca

Allenatore: Daniele Capozucca

Arbitro: Sig. Simone Dinapoli (Savona)

Ammoniti: Grifo, Verbicaro, Bestagno, Piermarini