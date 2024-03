Corso Fiorito 2024: i carri sono pronti, ecco le prime foto delle opere preparate dai vari comuni (Foto)

Pubblico assiepato sulle tribune e soprattutto lungo il percorso e carri pronti a sfilare sul percorso previsto. Eccolo il ‘Corso Fiorito’ di Sanremo che torna dopo quattro anni.

I carri sono in bella mostra con la loro suntuosità ed eccoli nelle prime foto all’esterno dei luoghi dove sono stati creati. Si preannuncia una splendida mattinata, visto che il sole sta scaldando la città e anche l’entusiasmo delle migliaia di spettatori che attendono lo spettacolo.

Sono previsti tre giri, dalle 10.30. Il percorso ad anello si snoda lungo le seguenti vie e piazze cittadine: Lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. L’ultimo giro verrà ripreso dalle telecamere di Linea Verde (Rai 1). L’accesso al percorso è libero e gratuito.

Questo l'ordine di uscita dei carri: Sanremo (fuori concorso), Bordighera (handbike), Vallecrosia/Camporosso (beach volley), Taggia (ciclismo), Imperia (arrampicata), Pompeiana (snorkeling), Riva Ligure (trekking), Isolabona (surf), Ospedaletti (montani bike), Ventimiglia (canyoning), Santo Stefano al mare (parapendio), Dolceacqua (running). Fuori concorso Locarno e Mentone.

Oltre ai carri sfilano le bande musicali e i gruppi folkloristici che si sono esibiti ieri. Sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri 'R. Lavezzeri', la Lviv Marching Band dall'Ucraina, la banda folkloristica sanremese 'Canta e Sciuscia' e la New Lady Spartanese con il corpo bandistico 'Città di Bisacquino'

LA STORIA DEL CORSO FIORITO: nasce nel 1904 con il nome "Festa della Dea Flora". In quell’occasione sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel Dopoguerra, prese il nome di “Italia in Fiore” e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Seguì un periodo di interruzione dal 1966 al 1980, quando la manifestazione riprese con nuovo slancio trasformandosi in uno degli eventi di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo con la denominazione di “Corso Fiorito”. Nella seconda metà degli anni Novanta ha attraversato una nuova fase di successo e notorietà anche fuori dai confini della città grazie all’inserimento della sfilata e della premiazione nella trasmissione “Linea Verde” con il nome di “Sanremoinfiore”, a un nuovo e più regolare assetto come l’assegnazione, ad ogni edizione, di un tema su cui i maestri di composizione floreale sono chiamati a cimentarsi, e al voto di una giuria, composta anche da personaggi di ampia notorietà legati, in qualche modo, al tema stesso.

(Sotto il file scaricabile con tutte le informazioni utili sul Corso Fiorito)