Ventimiglia, la Lega si riunisce dopo l’addio della Riolfo: "Nessuna spaccatura interna"

"È stata l’occasione per rinsaldare il gruppo, scrive il partito in una nota, contestare i motivi che hanno portato la Riolfo ad uscire dal Partito e ribadire piena fiducia alla Segreteria cittadina e provinciale della Lega, ingiustamente accusate del poco coinvolgimento a detta dell’ormai ex consigliere del Carroccio, per la quale è pronto il formale provvedimento di espulsione".