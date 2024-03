‘Aperipoint con fave e salame’: oggi l’inaugurazione del point del movimento civico di centrodestra ‘Andiamo!’

Oggi pomeriggio alle 18 verrà inaugurato il point di ‘Andiamo!’, in via Roma 117, il movimento civico di centrodestra che sostiene la candidatura sindaco Gianni Rolando, apre le porte di quello che vuole diventare un luogo di aggregazione, ricco di iniziative per i cittadini.

“Un momento di festa, un aperitivo – commenta l’ex sindaco Maurizio Zoccarato - che vogliamo condividere con i sanremesi. Inaugureremo un point innovativo, che prevede diverse attività che coinvolgono i cittadini: da corsi di formazione sull’utilizzo dei social, allo sportello di ascolto relativo al rincaro delle bollette dell’acqua ad eventi di svago e divertimento per persone di tutte le età”.