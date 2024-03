Sanremo: lavori urgenti di Rivieracqua, galleria Francia sarà chiusa al traffico

Galleria Francia sarà chiusa al traffico per consentire lavori urgenti da parte di Rivieracqua.

Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle 21 di giovedì 21 marzo sino al termine dei lavori. Il Comune per il momento non ha indicato un possibile orario o data per la riapertura.

Il traffico sarà interdetto a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i mezzi di pronto intervento e di soccorso.