Bartender, una professione dinamica e divertente

La professione di bartender è “figlia” dei tempi moderni e oggi sono molte le persone che aspirano a diventare dei professionisti affermati. A differenza del barman (o della barlady), colui che è di professione un bartender lavora con un approccio decisamente più moderno, utilizzando tecniche che velocizzano molto la preparazione dei vari cocktail; è dunque una figura che spesso possiamo trovare nelle situazioni e negli ambienti con molta affluenza, ad esempio pub o discoteche. Il bartender è insomma una professione a tutti gli effetti che, per essere esercitata con successo, ha bisogno di un’ottima preparazione. Non ci si improvvisa bartender, dunque; bartender si diventa grazie a impegno e studio costante. Questa professione infatti è in continua evoluzione e per stare al passo coi tempi è necessario affinare le proprie conoscenze aprendosi anche al nuovo che avanza. Un bravo bartender dunque sarà colui in grado di mixare sapientemente le conoscenze base del mestiere e le novità.

Corsi di bartender: utili per diventare professionisti

Come detto, per diventare dei bartender professionisti occorre imparare e specializzarsi. I corsi di bartender in questo senso rappresentano unper entrare dentro questa così dinamica professione ottenendo dei buoni risultati. I corsi di bartender sono di natura teorica ma anche e soprattutto pratica e insegneranno a iniziare a muoversi dietro un banco bar e prendere confidenza con gli accessori da lavoro.

Corsi di bartender: perché scegliere FBS – Flair Bartender’s School

è la prima scuola bartender a Roma per esperienza, professionalità, qualità dei corsi e numero degli iscritti. Dal 1997 organizza corsi a Roma, Latina e Napoli e si avvale diche saranno in grado di trasmettere tutta la loro conoscenza a coloro che sono alle prime armi e vogliano imparare la professione. FBS aggiorna di anno in anno i programmi dei corsi così come si aggiorna il mondo degli eventi e la cultura del bar, stando sempre sul pezzo per quanto riguarda le evoluzioni delle ricette e i cambiamenti del gusto. Ed è proprio per questo motivo che FBS si presenta come una delleper chi vuole intraprendere la carriera di bartender: perché è essa stessa al passo con i tempi che, in questo campo, cambiano e si evolvono in modo molto rapido.