Sanremo: sparatoria di San Martino del 1° febbraio, arrestato il 37enne Fabio Rinaldi

E' stato arrestato il sanremese 37enne, Fabio Rinaldi, per lesioni aggravate, porto abusivo di arma da fuoco e falso materiale. Il 1° febbraio scorso, vicino ad un bar di via Lamarmora nel quartiere San Martino a Sanremo, aveva esploso alcuni colpi di pistola contro un uomo in fuga per poi allontanarsi a bordo di uno scooter.

Nell’ambito dei controlli del territorio, già intensificati in occasione dell’inizio del Festival, gli agenti hanno trovato sull'asfalto alcuni bossoli oltre ad un proiettile inesploso. Le indagini hanno consentito di risalire al colpevole che, perquisito, è stato trovato in possesso di un caricatore per pistola con 13 proiettili compatibili con quelli rivenuti sull’asfalto, oltre ad una patente di guida falsa.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Imperia ha portato all’emissione di una misura cautelare e Rinaldo è stato condotto nel carcere di Valle Armea a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Si chiude così una attività di polizia giudiziaria assicurando alla giustizia il responsabile di un grave episodio criminale che aveva destato preoccupazione tra la popolazione, ancor più perché accaduto in prossimità dell’inizio della manifestazione canora per la quale tutti i dispositivi di sicurezza erano stati elevati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico di residenti e turisti, nonché la tranquillità di addetti ai lavori ed artisti.