Bordighera, cantiere in via Orfeo Martelli: scattano divieti di transito e di sosta (Foto)

Fino al 30 aprile vi saranno divieto di transito ai pedoni e divieto di transito e di sosta ai veicoli in via Orfeo Martelli a Bordighera, nel tratto tra l’intersezione con via Nazario Sauro e il sottopasso ferroviario di via Trento, ad esclusione dei richiedenti.

Inoltre, scattano anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel primo stallo di sosta di via O. Martelli, lato levante; il divieto di sosta, con rimozione forzata, in corrispondenza del numero civico 1 di piazza Bengasi fino allo stallo riservato ai disabili e la modifica degli stalli di sosta con disposizione dei veicoli in maniera parallela all’asse stradale per consentire il transito dei mezzi d’opera operanti su via Orfeo Martelli.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico visto la presenza di un cantiere e tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.