Sanremo: cade con lo scooter e finisce sotto un'auto in sosta, miracolosamente illeso (Foto)

Perde il controllo dello scooter e cade a terra finendo sotto un'auto in sosta nella centralissima via Roma. E' accaduto stamattina ad un giovane scooterista che proveniva dalla vecchia stazione diretto verso il centro.

Il giovane è stato soccorso da una pattuglia della Polizia Locale, in transito nella zona, che ha anche provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nonostante un volo di diversi metri e il fatto che sia finito sotto un’auto parcheggiata sul margine della strada, fortunatamente non ha subito grosse conseguenze tanto che non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

Danni ingenti allo scooter che ha perso tutto l'olio e il carburante sulla strada e lievi all'auto in sosta. Inevitabile la sanzione allo scooterista per la perdita di controllo del proprio mezzo. La zona è stata bonificata da tutti i liquidi persi dal veicolo.