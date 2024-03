"8 marzo tutto l'anno": il Senatore Gianni Berrino omaggia ed onora tutte le donne

“8 marzo tutto l’anno. Ogni giorno è la festa delle donne, ogni giorno è utile averlo ben presente. Le donne sono le nostre madri, le nostre sorelle, zie, nonne, amiche, suocere”.

Lo ha detto il Senatore Gianni Berrino capogruppo in commissione giustizia del Senato della Repubblica, che termina: “Oggi è l’occasione per festeggiarle, per onorarle per omaggiarle. Gli altri 364 otto marzo devono essere l’occasione per tenere fede e rispettare gli impegni che oggi ci assumiamo. Dobbiamo rendere realtà l’uguaglianza e lottare per eliminare la violenza. Tutti i giorni 8 marzo e tutto l’anno deve essere il nostro mantra”.