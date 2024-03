A Sanremo c'è ancora aria di Festival, ma questa volta è tutta fiction (foto)

A un mese dalla 74ª edizione, a Sanremo c'è ancora aria di Festival. Davanti all'Ariston sono ricomparse le transenne, questa volta con un finto logo della kermesse e con quello (vero) del Comune di Sanremo. Tutto è allestito e pronto per le riprese di 'Vita da Carlo', la serie di e con Carlo Verdone distribuita prima da Amazon e ora da Paramount+ pronta per la sua terza stagione.

Le riprese sono previste in diverse location in Liguria e Sanremo non poteva mancare, così come era inevitabile un passaggio sul Festival e sul Teatro Ariston. L'allestimento di via Matteotti e via Mameli lascia intendere che nella nuova stagione Carlo Verdone sarà coinvolto anche in ambito festivaliero. Previste riprese anche all'interno del teatro.

Molte le comparse della zona coinvolte nelle riprese, tanto che nelle ultime settimane erano stati previsti casting sia a Sanremo, sia a Ventimiglia. Le riprese a tema Festival riguarderanno la zona davanti all'Ariston e piazza Mameli, dove sarà prevista la base operativa della produzione Filmauro.