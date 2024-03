'Imprese per Sanremo' replica a Mager: “Quanto stai rosicando? Non hai dimestichezza con la politica”

Il movimento 'Imprese per Sanremo', per voce del presidente Maurizio Pinto, replica alle parole del candidato sindaco civico Alessandro Mager.

Mager era intervenuto in merito all'accordo tra l'associazione e il candidato del centrodestra, Gianni Rolando, facendo riferimento alle parole che Pinto ha rivolto qualche mese fa ai leader del centrodestra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Scrivono da 'Imprese per Sanremo': “Buonasera Mager, non ci conosciamo personalmente ma innanzitutto volevo ringraziarti perché a seguito del tuo attacco personale nei miei confronti e nei confronti della nostra Associazione e per tutto ciò che hai dichiarato oggi, tutta Sanremo parla di Imprese per Sanremo e di Alessio Graglia come candidato nella Lega. Grazie davvero di cuore, non potevi farci pubblicità migliore ci hai fatto risparmiare tantissimi soldi che avremmo dovuto investire in pubblicità, tu in questo caso sei riuscito a farcela in maniera gratuita. Ringraziamo ovviamente anche l’associazione Anima, quella di cui fai parte e che ti ha scelto come candidato Sindaco al posto di Biancheri. Anima si, quelli che su Facebook si definiscono i sensibili, gli attenti, i presenti, i lungimiranti e i trasparenti. Anima, quelli che nel cosiddetto giorno della memoria, postavano la foto del cancello di un campo di concentramento con la celebre frase tedesca “Il lavoro rende liberi” e frasi a corredo in cui si parlava di un futuro senza odio e senza violenza. Lo stesso lavoro tolto a cittadini per mezzo di leggi liberticide che i componenti di quell’associazione hanno condiviso e appoggiato in quella che per noi è stata la più grande discriminazione del millennio. Grazie di cuore Anima per averci fatto pubblicità”.

“La mia replica alle tue brutte e pesanti parole, sarà assolutamente pacata, e non utilizzerò i toni violenti ed aggressivi che tu hai usato senza alcun motivo contro di me e contro la mia associazione, perché assolutamente non è mia e nostra intenzione abbassarmi e abbassarci al tuo livello. Sono l’effettivo e vero Presidente dell’associazione civica Imprese per Sanremo e non un sedicente come mi hai definito brutalmente tu - prosegue la nota - non mi sono infatti arbitrariamente attribuito una qualifica non mia o non veritiera. Non mi sono mai spacciato per qualcun altro e nessuno sospetta a parte te che la mia qualifica non sia reale. La mia carica ufficiale è scritta nell’atto costitutivo della nostra associazione. Ebbene sì, il mondo del dissenso, quello che abbiamo coltivato e rappresentato negli ultimi tre anni, quello che ci ha sempre seguito nelle nostre nobili battaglie in tutte le piazze d’Italia, si è schierato, e per tua sfortuna ha deciso di stare al fianco di Gianni Rolando, persona che stimiamo infinitamente e che apprezza le nostre idee e i nostri principi. Ma soprattutto persona che ha sposato il progetto e le idee per Sanremo della nostra Associazione. La nostra associazione sì, imprese per Sanremo, quella che tu non conosci affatto caro Mager. Quella formata da commercianti, imprenditori, liberi professionisti, artigiani, dipendenti e cittadini scontenti dell’attuale amministrazione comunale, e non da delinquenti, criminali, pluripregiudicati o condannati vari come forse qualcuno potrebbe intendere dopo la tua intervista. Siamo persone perbene caro Mager a differenza di ciò che forse pensi, che hanno a cuore gli interessi della città di Sanremo e che pensano che Gianni Rolando sia la persona migliore per far rinascere Sanremo. Quel famoso mondo del dissenso scontento della politica a livello nazionale, che deve rimanere libero di esprimere la propria opinione. Sai che in Italia esiste ancora la libertà di opinione caro Mager? Sei un avvocato molto prestigioso dovresti conoscerla bene questa cosa. Quel mondo del dissenso da cui voi caro Mager non prendereste mai nemmeno un voto, perché mai vi siete dimostrati a tutela dei diritti, della salute, del lavoro e delle libertà dei cittadini. Sai qual è la verità? La verità è che avete una grande paura. Perché lo sapete benissimo anche voi che la città vuole cambiare, che Sanremo vuole cambiare e quel cambiamento si chiama Gianni Rolando e si chiama fortemente Alessio Graglia, il nostro vicepresidente (reale e non sedicente) che si candida all’interno della lista della Lega, con la coalizione di centro destra, e che noi supporteremo. La verità è che hai paura, altrimenti non saresti sceso così in basso e non avresti parlato di noi. Ma soprattutto non avresti perso tempo di domenica ad andare a cercare sulla mia bacheca Facebook quello che ho scritto in passato sui rappresentanti del Governo e delle istituzioni a livello nazionale, di cui non mi pento assolutamente, in un periodo storico in cui più del 50% dei cittadini italiani sono scontenti dei partiti politici e sono stanchi della politica. Anziché utilizzare il tempo tuo e del tuo staff nel fare le pulci in quanto ho scritto negli ultimi anni, non sarebbe meglio convogliare le tue energie in ciò che veramente conta, ovvero Sanremo? Non pensi che un candidato sindaco debba concentrarsi su problemi imminenti da risolvere, rispetto a frasi dette o scritte da me in passato? Evidentemente sei stato mal consigliato e si vede che non hai assolutamente dimestichezza con la politica perché ti sei fatto un autogol clamoroso, anzi ve lo siete fatto tutti quanti. Per tua conoscenza ti informo che a livello locale, io, all’interno di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia ho soltanto degli amici, e non dei nemici. Appoggio e condivido il progetto politico locale a sostegno di Gianni Rolando, e tutta la mia associazione sosterrà questa coalizione in vista delle elezioni. Pensa quanto è strana la vita Alessandro (mi sono permesso di darti del tu, te ne sarai accorto immagino), giusto ieri in occasione della nostra presentazione ufficiale, che sicuramente ti sarai guardato molto bene, visto ciò che hai scritto prontamente oggi, io stesso ho parlato molto bene di te a microfoni aperti dicendo che sei uno stimato professionista di cui mi parlano un gran bene, anche se purtroppo non ho il piacere di conoscerti personalmente. Purtroppo per te però, nonostante tu ti sia appena candidato, rappresenti già il passato. Rappresenti una storia con cui Sanremo non vuole più avere nulla a che fare. Ma quanto ti da fastidio, ma quanto ti dispiace che quella “manciata di voti” non vada a te, eh Mager? Ma quanto ci stai rosicando caro Mager? Caro Alessandro, io e te siamo antropologicamente diversi. Nella giornata odierna mi sono arrivati articoli e ritagli di giornale di una o più persone, che probabilmente saranno affianco a te, che hanno subito condanne, anche brutte, a livello penale. Sarebbe stato troppo facile attaccarti su quello, non ho voluto nemmeno leggere mezza riga di quelle cose brutte di cui peraltro in città si parla molto. Entrare in quelle spiacevoli situazioni significherebbe andare al di fuori di ciò che per noi davvero conta, Sanremo; andremmo al di fuori da quello che sono i temi concreti, le nostre idee, i nostri progetti per la città che amiamo. Sanremo oggi è all’apice della sua decadenza a causa dell’amministrazione Biancheri, di cui tu sei la naturale prosecuzione. Questo è il motivo per cui, nell’augurarti buona campagna elettorale, abbiamo la certezza che Sanremo non finirà nelle mani di chi vuole portare avanti la linea dell’amministrazione Bianchieri P.s. Ma su Graglia avete cercato e non avete trovato nulla oppure vi dovete prendere ancora qualche giorno per andare a rivedere i post sulla sua bacheca del 2020 in cui forse ha attaccato la Meloni e Salvini?”