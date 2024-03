Elezioni Sanremo, Rolando: “Sindaco dei ragazzi e CCR per avvicinare i giovani all’educazione civica”

“Avvicinare le nostre studentesse e studenti all’educazione civica, all’integrazione, inclusione e condivisione. Nel nostro programma - sottolinea il candidato sindaco dei partiti e liste civiche Gianni Rolando - c’è la volontà di istituire il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, un luogo di incontro per esprimere opinioni, confrontare le idee e perché no, dare spunti per migliorare le cose che non vanno in città. Il CCR è un organismo di partecipazione dei bambini e bambine e dei ragazzi e delle ragazze, con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città. È il luogo giusto per elaborare proposte, dove collaborare nel prendere decisioni per il miglioramento della città in cui vivono, oltre a cercare soluzioni a tutti quei problemi che li riguardano, portando ovviamente il contributo delle classi e scuole che hanno aderito al progetto”.