Elezioni Sanremo: il Comitato Rolando Sindaco replica alle dichiarazioni di Mager

“Ci stupiscono i toni così animati, che solitamente non lo connotano, usati dal candidato Mager nei confronti di liberi cittadini (in riferimento agli esponenti di Imprese per Sanremo), che si candidano alle prossime elezioni comunali, per i quali non ci sono elementi ostativi dal punto di vista legale ad una candidatura.



Ci sorprende inoltre - affermano dal Comitato per Gianni Rolando Sindaco - il fatto che si sia messo a sindacare sulla composizione delle liste della coalizione di centro destra e civici, dimenticandosi di guardare bene, magari, a cosa accade nelle sue di liste.



Infine, siamo veramente colpiti dal fatto che tenga così tanto al presidente del Consiglio Meloni e al ministro Salvini….se così fosse, allora, dia indicazioni di voto ai partiti che a Sanremo li rappresentano! Per mesi ha rinnegato la funzione fondamentale dei partiti, prendendone le distanze e ora, improvvisamente, si erge loro difensore. Avrà cambiato idea, d’altronde, negli anni, è capitato a molti componenti del suo schieramento!



Crediamo - concludono dal Comitato per Gianni Rolando Sindaco - che una campagna elettorale seria e civile debba occuparsi dei temi e delle tante problematiche irrisolte che tutti i giorni i cittadini di Sanremo vivono sulla loro pelle, di proposte serie e non di attacchi personali, che fanno male a Sanremo”.