Elezioni Camporosso, Russo (FdI): “Nessun accordo con il Pd, appoggio a un candidato sindaco amico”

“Il progetto di Camporosso, di cui è a conoscenza il nostro coordinatore provinciale, è un progetto civico che racchiude più anime, la nostra presenza alla presentazione della candidatura di Davide Gibelli, come già ribadito, è un appoggio a un progetto civico con un candidato sindaco che è un amico”.

Così intervengono la consigliera regionale di FdI Veronica Russo e il coordinatore enti locali, Fabio Perri, a margine della presentazione della candidatura a sindaco di Davide Gibelli.

“Lo stesso coordinatore provinciale a conoscenza del progetto sta valutando la possibilità di esprimere un eventuale candidato qualora il progetto sia solo ed esclusivamente civico - aggiunge Russo - nessun asse pertanto PD-FDI si concretizzerà mai, perché a partire dal piano nazionale fino ad arrivare al piano locale le visioni, i valori e i principi politici sono totalmente diversi e non potranno mai viaggiare di comune accordo. Ma qui stiamo parlando di amministrare una cittadina di 5000 anime. L'appoggio quindi al momento è personale e subordinato al fatto che il progetto debba essere totalmente civico ed imparziale così come dichiarato dallo stesso Gibelli oggi durante la sua presentazione. Qualora il progetto diventasse partitico, allora l'appoggio svanirebbe perché come esponenti del primo partito nazionale non potremmo in alcun modo appoggiare un sindaco che dichiara di concorrere alle elezioni amministrative sotto il cappello ed in una lista etichettata PD. Detto ciò, per amministrare un comune di 5000 anime è necessario riconoscere chi lavora bene per i suoi cittadini, politicamente sappiamo bene da che parte stare”.