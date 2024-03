Legge sui giovani, la soddisfazione della Cia Imperia: "Finalmente il giusto sostegno"

Passa al Senato la Pdl Carloni che riguarda le agevolazioni fiscali e anche 15 milioni di fondi nazionali nella nuova legge sui giovani. La Cia è stata un'associazione centrale nella stesura del testo.

Tra le misure, il disegno di legge istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura e agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici.

“Abbiamo finalmente la nostra legge sull’imprenditoria agricola giovanile. Come giovani vogliamo semplificazioni per l’accesso alla terra e al credito. Le aziende agricole capitante da giovani negli ultimi anni hanno letteralmente portato la figura dell’agricoltore ad una nuova concezione, espressione di progetti legati alla trasformazione dei prodotti ma anche con uno sguardo all’agricoltura sociale come la creazione dei primi agriasili”.

A dirlo è il presidente provinciale di Agia Imperia, l’Associazione nazionale dei giovani imprenditori agricoli di Cia, Marta Trevia, soddisfatta per l’ok definitivo in Parlamento alla Pdl Carloni e con Agia pienamente protagonista.